Los motivos por los que se puede suspender la actividad

Ninguna escuela debe hacerlo por prevención; qué dice la guía oficial

"Te cuento, a partir del lunes todas las clases van a ser online. Hoy [por ayer] mi hija fue al colegio , pero ya nos dijeron que durante las próximas dos semanas se cierra el colegio y van a estar atendiendo clases online , desde las 8 hasta las 16.10". El audio de WhatsApp es de una madre del colegio Northlands, que le cuenta a una amiga sobre la decisión que tomó la escuela a la que va su hija de suspender las clases presenciales y reemplazarlas por aulas virtuales. Fuentes del colegio indicaron que fue una medida preventiva . Que no se han registrados casos de coronavirus en la comunidad educativa. Que la intención es disminuir el riesgo de contagio.

¿Cuándo puede una escuela, ya sea pública o privada, tomar esa decisión? El motivo del cierre que argumentan desde el Northlands no está contemplado en la resolución 103/2020, que fue dictada por el Ministerio de Educación de la Nación y que se conoció ayer al mediodía.

El protocolo oficial establece que solo se deberán suspender las clases y proceder al cierre de dicho establecimiento, por el plazo de 14 días, a partir de la notificación de un caso confirmado que afecte a personal directivo, docente, auxiliar o no docente, y estudiantes.

Además, ante un caso sospechoso de un estudiante o docente de aula, "deberá procederse al cierre del o los grados o secciones del establecimiento educativo donde desarrollan sus tareas, hasta tanto se cuente con el resultado del test que descarte la sospecha, o por un plazo máximo de 14 días corridos desde la notificación, según corresponda", señala el documento.

Sin embargo, ayer, desde la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, reconocieron que luego del decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández y de que se declarara la emergencia sanitaria nacional, muchas instituciones educativas, sobre todo privadas, tenían dudas sobre cómo proceder. "Las escuelas que hayan tomado decisiones precipitadas deberán rever la situación y ajustarse al plan que fue elaborado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, que está en coordinación con el gobierno nacional y de acuerdo con los lineamientos de la OMS", dijo una fuente del ministerio.

Por un lado, la cartera educativa bonaerense, como también ocurrió en las escuelas porteñas, distribuyó un protocolo de higiene, cuidado personal y de orientación al personal auxiliar de las escuelas en las tareas de limpieza y desinfección.

"El primero explica el procedimiento para un correcto lavado de manos, los cuidados al toser o estornudar, no llevarse las manos a los ojos y nariz, desinfectar los objetivos y ventilar los ambientes. Sugiere también evitar compartir mate, vasos, botellas o platos", se detalla en la guía.

"No me estás mandando la botellita de agua y como ahora nadie me comparte me muero de sed", le reclamó a su madre Matilda, de 7° grado, una alumna que va a un colegio privado en Belgrano. En la NEA 2000 también llegaron las recomendaciones, con un apartado extra sobre las distintas formas de saludar: "No lo hagas de mano, beso o abrazo", sugiere el comunicado, que luego propone mediante viñetas otras opciones. El nuevo saludo de codo con codo; a lo japonés o tailandés o a lo apache; estirando el brazo y mostrando la palma de la mano; o al estilo rockero, con el gesto de mano del símbolo de la paz.

Sin actos escolares

En cuanto al cierre de los colegios, las disposiciones de las carteras educativas porteña y bonaerense replican los criterios del protocolo nacional. Además, sugieren otras medidas, como la suspensión temporal de actos escolares y las actividades que involucren a más de un grado o sección. En algunas escuelas, ahora los chicos ingresan directamente en las aulas, sin reunirse en un patio central. Para cumplir con el izamiento de la bandera, se turnan por grados.

En todas las escuelas del país, y para los casos de aislamiento obligatorio por motivo de viaje a las zonas afectadas, se justificarán en forma excepcional las inasistencias de estudiantes y docentes.

El panorama puede cambiar. Los colegios lo saben, y mientras tanto trabajan en distintos programas de continuidad pedagógica para garantizar las trayectorias curriculares en el caso de que, por un tiempo, los alumnos no puedan ir a la escuela. Algunos, mediante plataformas virtuales. Otros, con cuadernillos impresos y material de lectura obligatoria.