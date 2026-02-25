Buscan a un empresario en Santa Fe tras encontrar su lancha a la deriva

La Prefectura busca a Marcelo Boschi, un empresario de 55 años de la ciudad de Reconquista, Santa Fe, luego de que su lancha fuera encontrada a la deriva y sin ocupantes en la zona del riacho Correntoso. El operativo comenzó este martes y se desarrolla por agua y aire para intentar localizar al hombre, titular de la firma “De Buena Madera”.

El empresario había salido alrededor de las 5 desde la Guardería Amarras con destino a Goya. Según los datos recabados por el medio santafesino El Litoral, navegó solo y llevaba colocado el chaleco salvavidas. Se sabe que al momento de partir llevaba puesto un pantalón de jean y una remera.

Horas después de su salida, la embarcación apareció sin ocupantes a unos 10 kilómetros aguas arriba de Puerto Reconquista. La lancha es un casco tipo Tracker marca Cargo de 6,40 metros de eslora. Se sabe también que el vehículo marítimo estaba equipado con un motor Yamaha de 115 caballos de fuerza y que lleva el mismo nombre que el emprendimiento del empresario.

En ese marco, el medio Reconquista Hoy, compartió un video en el que se puede ver a la lancha andando a las 5.55 de la mañana de este martes. El registro seguramente será importante para la investigación en curso que busca dar con el paradero del empresario.

Desde la aparición de la embarcación, nadie pudo comunicarse con el empresario vía llamada telefónica. En ese marco, comenzó la intervención de las autoridades y el despliegue de un rastrillaje intensivo en la zona.

De acuerdo con lo consignado por El Litoral, algunos pescadores señalaron que lo habían visto durante la mañana y que incluso intercambiaron algunas palabras con él. Sin embargo, poco después observaron la lancha sin tripulante.

Marcelo Boschi fue comisario general de la Expo Rural

Boschi es un reconocido carpintero de Reconquista y padre de tres hijos, todos menores de 15 años. Por su parte, el medio Reconquista Hoy informó que Boschi fue integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Reconquista, comisario general de la Expo Rural y que también fue integrante del Rotary Club.

En tanto, el operativo continúa en el sector del riacho Correntoso y áreas cercanas, con personal especializado que trabaja en coordinación para intentar dar con el paradero del hombre.