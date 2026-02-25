Hay alerta amarilla por tormentas para este miércoles 25 de febrero: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este miércoles 25 de febrero y advirtió que tres provincias estarán afectadas. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa también alertó que los fenómenos meteorológicos señalados pueden tener “capacidad de daño” y generar riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

De acuerdo con el parte oficial, la advertencia rige para una zona del oeste de Córdoba, el norte de San Luis y el sur de La Rioja. En toda esa área, el SMN prevé tormentas aisladas, algunas fuertes, que podrán estar acompañadas por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 25 de febrero SMN

El organismo detalló que se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de manera local. Además, se aclaró que en las áreas cordilleranas, especialmente en los niveles más altos, las precipitaciones podrían registrarse mayormente en forma de granizo o nieve, lo que incrementa la posibilidad de complicaciones.

Frente a este escenario, el SMN recomendó evitar salir durante el desarrollo de las tormentas y no sacar la basura, además de limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. También aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua en la vivienda, así como cerrar puertas y ventanas y alejarse de ellas.

Entre otras medidas preventivas, el organismo sugirió retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y, en caso de encontrarse al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, una casa o un vehículo cerrado hasta que cesen las condiciones adversas.

El clima en el AMBA

Para este miércoles, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 17°C y una máxima de 26°C. El cielo estará algo nublado durante la mañana y el mediodía, parcialmente nublado por la tarde y ligeramente nublado hacia la noche. Para los días que restan de la semana, se anticipan condiciones estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera una mínima de 14°C y una máxima de 25°C. Durante la mañana y el mediodía el cielo estará algo nublado, mientras que por la tarde se presentará parcialmente nublado y hacia la noche ligeramente nublado. Para el jueves se prevé un leve descenso de la temperatura, con un posterior repunte hacia el fin de semana.

En el resto del país, las temperaturas previstas indican que en Córdoba la mínima será de 17°C y la máxima de 28°C; en Tucumán, 21°C y 28°C; en Santa Fe, 20°C y 28°C; en Entre Ríos, 20°C y 28°C; en Jujuy, 18°C y 26°C; y en Salta, 17°C y 27°C. En Misiones se esperan 22°C de mínima y 33°C de máxima, mientras que en La Rioja la mínima será de 21°C y la máxima de 31°C.

En Santiago del Estero la temperatura oscilará entre 21°C y 32°C; en San Luis, entre 16°C y 28°C; en San Juan, entre 19°C y 29°C; y en Mendoza, entre 17°C y 27°C. En Río Negro se prevén 12°C de mínima y 22°C de máxima; en Chubut, 9°C y 23°C; y en Santa Cruz, 5°C y 17°C.