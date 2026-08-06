Los universitarios reclaman que no se cumplió con el financiamiento y anunciaron un nuevo paro; en el Gobierno dicen que el acuerdo está caído

Tras el paro docente nacional con el que empezó el segundo semestre del año en las escuelas, ahora es el turno de los universitarios. Los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) –Aduba, que nuclea a sus profesores, y Apuba, a los trabajadores del sector no docente– convocaron a un cese total de actividades el próximo miércoles 12 de agosto. Es probable que se extienda a todo el país cuando se sumen en las próximas horas otros gremios que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Y que se sume, además, una semana de movilizaciones y protestas del 18 al 21 de agosto que incluya un abrazo al hospital Clínicas y reclamos frente a la Secretaría de Educación.

La medida de fuerza se debe a que denuncian un triple incumplimiento por parte del Gobierno. En primer lugar, por no aplicar la Ley de Financiamiento aprobada y sostenida por el Congreso el año pasado, un conflicto que ya lleva más de dos años. Suman a eso que la administración libertaria no cumple con el acuerdo firmado con los rectores en junio pasado.

Según coincidieron otras fuentes universitarias también, el Gobierno pagó el aumento salarial –21,33% para junio, restaría un 3% adicional en octubre– y de las becas Manuel Belgrano, pero no lo hizo con el 20% de aumento para los gastos de funcionamiento ni la partida extra para los hospitales universitarios ($50.000 millones).

Fuentes del Gobierno al tanto del conflicto, por su parte, dijeron a LA NACION que “el acuerdo está caído” ya que era válido “si no avanzaba la cautelar”. Indicaron que, están pagando la partida para hospitales contemplada en el presupuesto, pero no abonarán la extra.

El tercer reclamo es por el cumplimiento de la cautelar. Tras el acuerdo, la Corte Suprema dejó firme el fallo que obliga a aumentar salarios y becas por la ley de financiamiento universitario, un monto mayor al acordado.

El fallo obliga a cumplir con los artículos 5 y 6, que disponen pagar actualizaciones salariales desde 2023 a la fecha en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y actualizar todas las becas estudiantiles, no solo las Belgrano. El sector universitario no desistió de su reclamo judicial por el cumplimiento efectivo de la ley votada en el Congreso subsistían diferencias entre lo que dice el texto de la ley y el acta de recomposición salarial acordada.

Es por eso que la Secretaria de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano, pidió una ampliación, publicada en el Boletín Oficial el 15 de julio pasado, de 1,3 billones para universidades para cumplir con el aumento aún mayor que dispone la cautelar. Aunque todavía, dicen, no fueron notificados por la Justicia por lo que se irán distribuyendo de acá a fin de año. Además, señalan fuentes del Gobierno al tanto del conflicto que se lo informaron a los gremios.

El Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de las universidades nacionales del país, ayer se reunió, pero no comunicó nada sobre este tema. Difundió una declaración en defensa de la tierra, los recursos estratégicos y la soberanía nacional ante la propuesta oficial de modificar la ley de tierras.

Luego hubo una reunión del frente universitario con el CIN y la Federación Universitaria Argentina (FUA) en donde acordaron que el aumento salarial para cumplir la cautelar que debería dar el Gobierno debe ser del 29,5%.

Fuentes del Ministerio de Capital Humano, en tanto, consideraron que “el paro anunciado resulta ”ilegítimo y prematuro” dado que “no existe incumplimiento alguno por parte del Estado nacional”.

Y se focalizaron en el tramo salarial: “El pasado 10 de junio se firmó un acta paritaria con los gremios docentes, con un aumento acordado del 24,33%, en dos tramos: un 21,33% en el mes de junio y un 3% en el mes de octubre. El Gobierno nacional ha dado cumplimiento a lo acordado, giró los fondos a las universidades y su personal, tanto docente como no docente, está cobrando dicho aumento”

“Asimismo, en esa misma acta se acordó pasar a un cuarto intermedio y se convocó a una reunión paritaria, con plazo límite para el 15 de septiembre”, consideraron.

El secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci, dijo: “La total indiferencia del Gobierno de Milei frente a los múltiples reclamos pendientes de las universidades nacionales, parece no tener límites. Se enfrentan a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de las Universidad pública. Al Congreso Nacional que hace casi 300 días votó la Ley de Financiamiento Universitario y que aún no ejecuta. A la justicia al desobedecer la cautelar que dejó en pie la Corte Suprema y los obliga a actualizar los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras universitarios a noviembre de 2023. En definitiva, tenemos un gobierno que le da la espalda a la democracia y se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y que ley no”.

“Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio y al que nos empujó el Gobierno. Nos han empujado a esto ya que aún seguimos sin cobrar lo que el estado de derecho ya sentenció que nos corresponde. No lo vamos a permitir y tampoco nos van a hacer bajar los brazos”, agregó.

La Fatun (Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales) ya se plegó al reclamo y es probable que lo hagan otros gremios y federaciones que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales a lo largo del día.

Algunos gremios, como la Conadu (Federación Nacional de Docentes Universitarios), ya se habían plegado al reclamo de este lunes “en el marco de un ataque a la libertad sindical”.