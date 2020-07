Luis Lacalle Pou: "Soy un surfista devenido en político"

Luis Lacalle Pou habló sobre su pasión por el surf en una entrevista con Alfredo Leuco: "Es casi una forma de vida, una forma de entender la interacción del individuo con la naturaleza" (Duke)

Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay, suele expresarse de forma más simple que la esperada para un mandatario. En una entrevista reciente en el programa de Alfredo Leuco, ofreció una conversación distendida y varias definiciones personales.

Entre todas sus declaracionesen Palabra de Leuco, Lacalle Pou se refirió a una de sus actividades favoritas: "Es casi una forma de vida, una forma de entender la interacción del individuo con la naturaleza, y con la fuerza de la naturaleza. Te ubica. Te da tu real dimensión de pequeñez en las energías de la tierra". Así describió al surf, el deporte que más influyó en su vida.

"Creo que la fuerza del mar y la escasa posibilidad de dominio sobre la misma, salvo la conducción arriba de ella, ayuda mucho. Y después el cuidado del planeta, el ecosistema, la sostenibilidad", se explayó el presidente uruguayo.

"Si te digo que soy un surfista devenido en político, mañana sale en la tapa de los diarios, así que hacé de cuenta que no te lo dije", bromeó el mandatario, fanático confeso de "todos los deportes", pero especialmente del acuático.

A mediados de junio, no aguantó más: un día, Lacalle Pou buscó su tabla, se calzó su traje de neoprene de 4,3 milímetros de espesor y se metió al mar, cerca de las 7:30 de la mañana, en una remota playa de Maldonado. Esa fue la primera vez que surfeó desde que es presidente. Al mediodía ya estaba en una reunión.

El presidente surfer. Lacalle Pou sale del agua después de una sesión de mediados de junio, en Maldonado (El País).

"Me dolía hasta el apellido y estaba lento como una tortuga, pero bueno, me saqué las ganas", le dijo al sitio Duke sobre esa sesión. En ese mismo medio había asegurado, en diciembre de 2019, que no iba a abandonar el surf a pesar de su cargo.

"Yo fui surfista antes que presidente", sostuvo en ese intercambio, en el que relató cómo fue su primer encuentro con el deporte. "Un amigo mío que se llamaba Pablo, argentino: me acuerdo que le regalan una tabla de surf. Te estoy hablando de la playa La Posta, año 80, yo tenía siete años. Mirábamos a lo lejos a los 'lobos' -mi viejo les decía 'los lobos marinos'- que eran los surfistas de neoprene. Ya me gustaba ahí. Yo tenía esa tablita naranja que era medio de plástico, que era un peligro, y me trataba de parar en eso", recordó.

El periodista lo confrontó: "¿Por qué quisiste ser presidente sabiendo que te iba a alejar del mar?". Lacalle Pou dio una respuesta contundente: "Es la vocación de servicio. Es un llamado mucho más grande que cualquier otra cosa. Esto no es un trabajo común. No es de ocho horas, ni de doce. Esto es una forma de vida. Tus preocupaciones dejan de ser tus preocupaciones, son las preocupaciones del Uruguay. Es mucho más un estado del alma, un estado de la mente, una dedicación, que un trabajo. Esto no es un trabajo".