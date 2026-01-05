Malamud analizó el presente de Venezuela tras la operación militar que expulsó a Maduro: “Lo que no hay es transición”

El analista político internacional sostuvo en diálogo con LN+ que, “los principales referentes políticos de EE.UU. tienen visiones encontradas”; “Este no es el momento de Corina Machado”, aseguró
Para analizar el impacto regional y global que tuvo la detención del exmandatario venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, el analista político Andrés Malamud dialogó con LN+. “En este momento, hay paz. Lo que no hay es transición“, aseveró.
Al momento de plantear su análisis, Malamud optó por dos cosmovisiones. “Los pesimistas creen que esto ya se terminó: que despedazaron al régimen, pero lo mantuvieron intacto“, manifestó.
”En cambio, los optimistas creen que es la primera etapa de una secuencia de tres. En la cual, lo primero es evitar el caos. Lo segundo es reconstruir el Estado y lo tercero, recuperar la democracia. Por supuesto no sabemos si todo esto es un plan o un deseo“, resaltó el analista político.
