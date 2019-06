Maltrato animal: crecen las denuncias por caballos

Todavía se usan caballos en la vía pública Fuente: LA NACION

De los más de 150 expedientes abiertos, el 80% son por causas contra el uso de equinos

LA PLATA.- A un año de la creación de la fiscalía especializada en maltrato animal en Buenos Aires, hay más de 150 expedientes abiertos. El 80% de las denuncias son por maltrato a caballos y yeguas.

El 30 de abril de 2018, el fiscal general Héctor Vogliolo dispuso crear una fiscalía para atender las causas según la ley Sarmiento, complementaria del Código Penal, que castiga el maltrato animal. Es la primera en la provincia, aunque en la Ciudad de Buenos Aires ya existe la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (Ufema), que recibe denuncias online.

La ley 14.346 fue sancionada hace en 1954. En su artículo 1° indica: "Será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales". Como maltrato considera el no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos, azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas, hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas, emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado, estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos y emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas.

"Hemos recibido más de 150 causas por maltrato animal y se ha secuestrado una gran cantidad de animales: el 80% son causas de caballos maltratados", contó a el fiscal Marcelo Romero, al frente de la fiscalía. En algunos casos el animal se subalquila, por lo que no es de quien lo están usando. Por eso desde la fiscalía se busca también a esa persona, que es la responsable.

Los veterinarios de la policía bonaerense y de la municipalidad correspondiente realizan un informe veterinario, una especie de pericia, y a partir de ese documento la fiscalía resuelve.

Puede ser una contravención en situaciones en que un animal tenga una herradura mal puesta o no tenga los frenos adecuados en el carro. Y en otras hay maltrato y por tanto hay delito. Para estos casos, explicó, trabajan junto con Control Urbano de las municipalidades de La Plata, Berisso y Ensenada, quienes denuncian de oficio.

Otros casos llegan por llamados telefónicos. En general se trata de personas que denuncian a sus vecinos porque tienen al perro mal atado o mal alimentado.

"El gran problema que tenemos es el alojamiento de los animales en el secuestro. No hay un espacio. Se trabaja con ONG que voluntaria y gratuitamente lo hace", explicó Romero. "Es un problema penal, porque es un delito, pero a su vez es un problema social, porque son gente que trabaja con los cartones todo el tiempo y no le dan descanso al animal", dijo el fiscal. Y advirtió: "Hay gente que no intenta violar la ley, sino sobrevivir".