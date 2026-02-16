El crudo relato de Gustavo Rivara, el argentino que estuvo preso en El Helicoide

Gustavo Gabriel Rivara, el argentino liberado el pasado 2 de febrero tras más de un año de cautiverio en Caracas, rompió el silencio. El hombre detalló su arresto ilegal en El Helicoide, centro de detención del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y el calvario que vivió tras las rejas.

“No se necesitan razones para meterte preso en Venezuela. A mí me agarraron en una estación de autobuses. A todos los extranjeros que agarraba la policía, eran presentados al SEBIN y eran detenidos. Luego son utilizados como moneda de cambio, a modo de chantaje con países, con gobiernos”, aseguró este lunes Rivera en diálogo con Radio Rivadavia.

La sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (conocida como "El Helicoide") en Caracas, Venezuela

Según relató, su libertad en Venezuela fue breve: fue secuestrado por fuerzas chavistas apenas 18 días después de haber ingresado al país para participar en las movilizaciones convocadas por María Corina Machado, tras el fraude electoral del 28 de julio de 2024.

Sin embargo, al llegar a la capital, se encontró con un clima de represión. “Me encuentro en Caracas que ya todos los opositores estaban detenidos, exiliados, no había absolutamente nadie en la calle; toda la gente estaba con miedo”, dijo.

En ese sentido, contó que fue detenido en la ciudad de Barinas, en momentos en que ya iniciaba su viaje de regreso hacia Colombia.

Asimismo, Rivera describió El Helicoide como un sitio “realmente triste para todos”. “Ver mujeres detenidas, con hijos, separadas de su familia, gente toda inocente, sin proceso judicial. Uno solo se consuela de que hay otros que hicieron menos que uno para estar ahí”, expresó.

Durante los últimos meses de su cautiverio, las condiciones de reclusión para el argentino se volvieron extremas. Rivara, según contó, permaneció totalmente incomunicado en un cuarto pequeño, sin televisión ni contacto con el exterior.

Un ciclista pasa por banderas venezolanas a la venta, en septiembre de 2025; Estados Unidos ya ponía presión sobre el régimen de Maduro JUAN BARRETO - AFP

Rivara también contó cómo pasaba su tiempo: “Me dedicaba a escribir y a leer. No sé qué puede ser peor. Yo no tenía ningún derecho y eso me lo hacían saber. Ellos me decían que hiciera de cuenta que estaba en Guantánamo. Yo era el único extranjero que había en El Helicoide, solamente teníamos guerrilleros colombianos, un par de narcotraficantes bastante famosos y pesados".

Además, denunció que no tuvo un debido proceso judicial. Tuvo que esperar diez meses para tener su primera presentación ante un juez que lo acusó de “traición a la patria”.

“Fue algo de cinco minutos, ridículo, ¿qué patria?, ¿qué traición? como si hubiera jurado lealtad a Venezuela”, cuestionó.

En el cierre de la entrevista, recordó cómo afrontó los meses previos a la liberación motivada por la detención de Maduro el 3 de enero por parte de las fuerzas estadounidenses.

“Uno piensa en la locura, tiene miedo a la locura. Miedo a morir, no. Sí, miedo de ser olvidado y quedar muchos años ahí. Nunca creí que iba a salir. Pensé que moría en la cárcel”, concluyó.