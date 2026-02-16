Un piloto reveló el principal motivo de las peleas arriba de los aviones y se refirió a las tres soluciones más comunes

El último jueves, una pelea desatada por los pasajeros de un vuelo de la aerolínea británica Jet2 obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en Bruselas, Bélgica. Los videos del enfrentamiento se viralizaron rápidamente, inaugurando un nuevo debate sobre la violencia en el aire.

El piloto Carlos Rinzelli visitó los estudios de LN+, donde se refirió a ese episodio y reveló el principal motivo de las peleas arriba de los aviones.

Carlos Rinzelli en LN+

“En los videos que se viralizaron se ve el claro ejemplo del límite que hay entre el pasajero disruptivo con la interferencia ilícita“, analizó Rinzelli. ”Y ese límite es poner en riesgo la seguridad de la aeronave", remató.

Consultado sobre los disparadores de este tipo de eventos, el piloto fue taxativo: “Todos estos casos están relacionados con el alcohol”.

Pánico en el aire: una batalla campal en pleno vuelo obligó a un avión a aterrizar de emergencia en Bélgica

Al momento de argumentar su idea, dijo: "La policía aeroportuaria trabaja para evitar que pasajeros, por ejemplo, alcoholizados, no suban al avión, pero hay un problema“.

“Y es que los free shops están siempre después del control policial. Entonces, cualquiera puede comprarse una botella y, por ejemplo, si el vuelo se demora, existe una debilidad absoluta“, analizó Rinzelli.

“Porque a partir de ese momento, solo queda una persona para el control. Que es una persona de la propia aerolínea. Y ese empleado, si el vuelo está retrasado, lo único que quiere es que vos subas lo más rápido posible”, remató el piloto.

El experto visitó los estudios de LN+

El rol de la tripulación

Consultado sobre el accionar del personal de la aeronave al momento de contrarrestar este tipo de enfrentamientos, el piloto respondió: "Hoy los tripulantes de cabina cuentan con un entrenamiento para disuadir estas situaciones“.

“Pero se trata más bien de elementos psicológicos: una invitación a deponer esa actitud bélica”, subrayó.

En sus declaraciones en los estudios de LN+, Rinzelli evidenció un cambio de paradigma. “Después del atentado contra las Torres Gemelas, durante seis meses en muchos vuelos siempre hubo un sheriff armado en los aviones. Pero luego eso se modificó y se eliminó”.

Una pelea, tres soluciones

Para dimensionar la gravedad de la situación, el especialista mencionó que “desde el 2019 este tipo de peleas arriba de los aviones aumentó en un 400%”.

“Una vez que el comandante toma conocimiento de lo que pasa, charla con la tripulación y si no lo pueden contener ellos, hay tres posibilidades", detalló Rinzelli. Luego, enumeró:

Llegar al destino y que la policía aeroportuaria detenga al infractor.

Regresar al aeropuerto de salida

Aterrizar en un punto alternativo.

Por último, el experto se despidió con una semblanza del pasajero nacional. “Arriba de los aviones, los argentinos tienen un nivel de disrupción muy bajo. No son revoltosos”, cerró el piloto.