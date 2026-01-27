Manejó al límite con su camioneta en una de las rutas más peligrosas de Córdoba y ahora enfrenta sanciones

Una camioneta Toyota Hilux de color rojo realizó un adelantamiento indebido en una ruta provincial y, al no respetar la doble línea amarilla en el camino de las Altas Cumbres, en la provincia de Córdoba, podría afrontar una contundente multa económica y la quita de la licencia de conducir del automovilista.

En el video en cuestión, que viralizó la cuenta de El Doce TV, se ve cómo la camioneta adelantó a varios automóviles cuando está prohibido por la señalización de la doble línea amarilla. Además, a metros de donde ocurrió la infracción, se encuentra la Policía Caminera de la Provincia de Córdoba, lo que agrava aún más el caso.

La camioneta violó una norma de tránsito y se expone a multas

Tras la difusión nacional que tomó el adelantamiento indebido de este vehículo, la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito inició un sumario para evaluar posibles sanciones que podrían acarrear un monto económico abultado por trasgredir las reglas de tránsito.

Según relató el sitio donde se viralizó el video, la Justicia penal contravencional actuaría de la misma manera que en un antecedente reciente donde un Renault Koleos realizó la misma maniobra y se le inhabilitó la licencia por poner en peligro su vida y la de terceros.

A raíz de lo sucedido, un testigo que viajaba por la misma ruta y grabó el momento del adelantamiento prohibido, habló con el Doce TV y dejó expuesto el nulo accionar policial.

El testimonio de un automovilista que registró la maniobra indebida de la camioneta Toyota

“Le mostramos el video a la Caminera, le dijimos que no teníamos la patente y le pedimos si los podían retener en el control del Cóndor. No me dieron ninguna solución y les pregunté si había que esperar a que ocurriera un accidente para hacerle un test de alcoholemia al menos. No podían hacer nada y me dio mucha bronca e impotencia, la mayoría que está en esa ruta venía en familia y esto puede ocasionar un accidente”, destacó el hombre, indignado por la falta de respuesta de los organismos de seguridad.

El camino de las Altas Cumbres conecta el Valle de Punilla con el de Traslasierra, atravesando diferentes senderos repletos de paisajes. Su inicio se da en Villa Carlos Paz y finaliza en Mina Clavero.