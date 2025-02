Mar del Plata: el actor Iván Mesías estuvo 45 minutos muerto y los médicos lograron revivirlo

El actor y director teatral Iván Mesías sufrió un episodio de muerte súbita mientras preparaba una obra en Mar del Plata. Durante 45 minutos, su corazón dejó de latir, pero gracias a la rápida intervención de su familia, vecinos y médicos, logró sobrevivir.

Según relató el medio local 0223, Mesías se encontraba junto a su pareja, la actriz Ángeles Marset, ultimando detalles del escenario para la obra unipersonal que co-dirigen, cuando de repente se desplomó. De inmediato, Ángeles y su hijo Agustín intentaron reanimarlo con maniobras de RCP improvisadas, mientras el mayor de los hijos salió corriendo a la calle en busca de ayuda.

Un vecino, José Luis, trasladó a Mesías en la caja de su utilitario hasta la Clínica del Niño y la Familia. En medio de la desesperación, Marset temía que la falta de cobertura médica de su pareja impidiera su atención. Sin embargo, el director del hospital, Raúl Actis, fue categórico: “Yo no te pregunté nada. Primero está la vida de él y vamos a salvarlo. Esperá y confiá”.

Reanimación y éxito médico

Mientras el corazón de Iván no latía, el equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, lo intubó y aplicó masajes para oxigenar el cerebro. También intentaron desfibrilarlo, sin éxito en los primeros dos intentos. Finalmente, en el tercero, lograron reanimarlo.

El médico que lo atendió explicó que si hubieran esperado a la ambulancia, probablemente no habría sobrevivido. “Se le colocaron dos stents, que se sumaron a uno previo que tenía obstruido”, detalló. Aunque inicialmente respondió bien, luego sufrió una arritmia y debió ser sedado nuevamente.

Por su estado de salud, permanecerá internado varios días más y será sometido a la colocación de un marcapasos. Este miércoles fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos para continuar con su recuperación.

Campaña solidaria para costear la internación

Ángeles Marset destacó el trato humano recibido en la clínica: “Ha sido impecable, desde los médicos y enfermeros hasta la administración y la seguridad. No me lo voy a olvidar nunca. No me hicieron firmar ni un pagaré. No sé cuánto costará todo, pero obviamente se va a cubrir como corresponda”.

Para ayudar con los gastos de la internación y la medicación necesaria, la Red de Salas de Teatro de Mar del Plata lanzó una campaña de recaudación de fondos. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias angelesmarset1.

“Tic Tac ya es tiempo” es la obra que co-dirigen Iván Mesías y Angeles Marset y con la que acaban de presentarse en México, en el Festival Internacional de Monólogos Casa Tanicho. A su vez, la obra se pudo ver en el Espacio Cultural Liberart ubicado en Moreno 2742 de la ciudad balnearia.

