Mar del Plata: el testimonio de un guardavidas que actuó para rescatar a las personas de la ola gigante

Al menos una persona murió y otras 35 resultaron heridas como consecuencia de una serie de potentes olas que afectaron a las playas de Mar Chiquita y Santa Clara, en la ciudad de Mar del Plata en la tarde del lunes. Sin embargo, en medio del inesperado fenómeno, los guardavidas y la Prefectura Naval actuaron para evitar que el número de afectados fuera mayor. Uno de ellos, relató lo sucedido en diálogo con LA NACION: “Nunca vi nada igual”.

Maximiliano Prensky, guardavidas de la zona de El Torreón, describió a LA NACION que sintió que vino “un mini tsunami” que provocó pánico entre los bañistas y activó los protocolos de seguridad de los rescatistas. Según explicó, el agua se retiró y volvió con violencia y hubo personas que requirieron asistencia. “Sacamos a seis o siete personas mayores y a silbatazo sacamos a la gente del agua“, contó

“Tomamos la moto de agua porque los botes estaban en rescates”, explicó sobre el apoyo de móviles que tuvieron que desplegar. “Se generó como un agujero negro en la punta de la escollera”, relató Prensky. “Lo que se vivió nunca lo habíamos visto por acá”, enfatizó.

En ese sentido, sumó más detalles en diálogo con TN. “Fue impresionante, un fenómeno que no estamos acostumbrados a tener acá, sin una sudestada o movimiento puntual”, afirmó y siguió: “Cuando sacamos a las personas, empezó a entrar de vuelta el agua y hubo que sacar a las mayores que estaban en las piedras. Salimos con el agua en la cintura y un poco más”.

Marejada u ola espuria: qué provocó la ola gigante en Santa Clara del Mar (Fuente: Archivo - La Nación)

A pesar de una primera calma, Prensky indicó que el fenómeno regresó: “Se volvió a retirar el mar, ya habíamos sacado a la gente del agua y se armó un remolino en medio del mar, se puso de color negro, horrible. Estaba ya la Prefectura, que nos ayudó. Estábamos como 5000 personas en el agua y afuera”.

“Gracias a Dios reaccionamos rápido y no tuvimos ninguna situación en la que alguien haya tragado agua”, suspiró el guardavidas y manifestó: “Después, más tarde, la gente se metió de vuelta y hubo que hacer rescates porque hubo chupones”. “Era una situación atípica; a la media hora o 40 minutos la gente se empezó a meter de nuevo”, recordó.

Otro de los testigos que estuvo en el lugar fue Federico Fernández, quien en el momento del aumento del agua se había adentrado con su hijo de seis años. “Lo presencié en vivo y en directo, parecía una tromba marina. Fue algo que todavía mis hijos siguen shockeados. Fue terrible”, reconoció el hombre y agradeció: “Gracias a Dios nadie de mi familia resultó herido”.

La marejada invade La Caleta, en Mar Chiquita

No obstante, aseguró que a pesar de veranear seguido en la costa nunca vio algo similar: “Se me representó la película “Lo imposible”, la del tsunami. Estaba pensando en salvaguardar la vida de mi hijo, estar tranquilo para que no me lleve el agua. Afuera estaba mi mujer con mi hija".

Asimismo, afirmó que se trató de un evento inesperado: “El mar estaba totalmente calmo, pasamos la rompiente un poquito, vi que rompió una ola a lo lejos, me pareció extraño, y empezó como que arrastraba el agua. Fue bastante desesperante”.