Quién era Yair Manno, el marplatense que se había mudado a Francia y que murió en la ola gigante de Mar Chiquita

El llamado “meteotsunami” que afectó este lunes por la tarde a la playa de Mar Chiquita y Santa Clara, en los alrededores de Mar del Plata, provocó al menos un muerto y 35 personas resultaron heridas. El fallecido, según pudo saber LA NACION, es un marplatense de 29 años identificado como Yair Manno.

La víctima había viajado hasta la costa argentina para vacacionar con su novia francesa, pese a haberse mudado y ser residente en Francia desde hace por lo menos ocho años, en donde se desempeñaba como jinete de caballos endurance.

Yair Amir Manno Núñez, el marplatense que vivía en Mar del Plata y murió en Mar Chiquita Captura Instagram

En circunstancias que aún se intentan esclarecer, Manno se encontraba pescando en una de la costa de Mar Chiquita donde se forma una laguna. De un momento a otro, el agua subió, lo tomó desprevenido y lo arrastró hacia adentro de la laguna.

Según el testimonio Gabriel, el guardavidas que estaba de turno en la zona en ese momento, el joven de 29 años que nació en Mar del Plata en 1996, se habría golpeado la cabeza contra unas rocas, lo que provocó que quedara inconsciente y se ahogada. Así lo relató en diálogo con TN.

El meteotsunami tomó desprevenido no solo a Manno sino también a las cientos de familias que pasaban el día a la orilla de las playas de Mar Chiquita en un día que se presentaba con pocas olas y un mar calmo, según surge del testimonio de personas que vivieron la “ola gigante”.

Un detalle que aportó el medio local La Capital, es que el joven no sabía nadar y fue sorprendido por la repentina subida del nivel del mar.

Manno era un destacado deportista argentino en el ambiente del endurance. En la actualidad ocupa el puesto 365 de la FEI Endurance Open Riders World Ranking, pero en 2024 supo convertirse en el mejor atleta de la PAEC NF (Pan-American Equestrian Confederation) trepando hasta el puesto 19°. Además, ocupó el puesto 14º en el ranking mundial de Gold Elite Riders, según destaca la Federación Ecuestre Argentina.

En el caso de su muerte trabaja el fiscal Ramiro Anchou, del Departamento Judicial Mar del Plata, que inició investigación por averiguación de causales de muerte y los indicios serían un fallecimiento a consecuencia de asfixia por inmersión.