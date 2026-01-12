Una ola gigante causó un muerto y 35 heridos en Mar Chiquita

MAR DEL PLATA.– Una serie de olas potentes que avanzaron sobre la costa luego de una inesperada y pronunciada bajamar hizo estragos en gran parte de las playas de esta ciudad, Santa Clara del Mar y Mar Chiquita, que derivaron en decenas de rescates de bañistas por parte de guardavidas, 35 heridos y la muerte de una persona.

Se trata de un pescador que se encontraba en un sector de la laguna de Mar Chiquita cuando ingresó esa potente corriente que encontró en la costa a decenas de miles de personas, a media tarde, en una jornada a pleno solo y con picos de más de 38 grados de temperatura.

Según pudo saber LA NACION, el fallecido es un hombre de quien no se brindaron hasta el momento detalles de identidad ni lugar de origen. En el caso trabaja el fiscal Ramiro Anchou, del Departamento Judicial Mar del Plata, que abrió causa por averiguación de causales de muerte y los indicios serían un fallecimiento a consecuencia de asfixia por inmersión.

Una ola Gigante provocó un muerto y 35 heridos en Santa Clara

En principio la víctima habría caído por la fuerza de esas olas y no logró ser asistido a tiempo, ya que la mayoría de la gente, en medio del caos, intentó la retirada y buscar a los suyos, en busca de asegurarse lo más lejos posible del mar. El fallecimiento también fue confirmado por Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense.

Quienes vivieron esta situación refieren la desesperación que generó, en particular porque arrasó todo lo que había en la orilla, desde reposeras a sombrillas. Y encontró a gran cantidad de gente en el agua, lo que demandó asistirse unos a otros, en particular a los más pequeños y los adultos mayores.

“Nunca vi nada igual”, aseguró Maximiliano Prensky, guardavidas de la zona de El Torreón. Describió que vino “un mini tsunami” que hizo correr a la gente en busca de superficie seca y segura, en la arena. “Sacamos a seis o siete personas mayores y a silbatazo sacamos a la gente del agua”, dijo a LA NACION.

La marejada invade La Caleta, en Mar Chiquita

Este paso fue el que siguió a una inesperada y muy pronunciada bajamar que generó una enorme superficie de playa. Frente al calor, la gente avanzó y se acomodó tan cerca como pudo de ese límite al que llegaba el mar, siempre en busca del fenómeno refrescante.

Lo que siguió a continuación fue la crecida, en olas sucesivas, de no tanta altura pero si con mucha fuerza. “Tomamos la moto de agua porque los botes estaban en rescates”, dijo sobre el apoyo de móviles que tuvieron que desplegar. Incluso para rescatar a nadadores que en la zona frecuentan con recorridos extensos. “Se generó como un agujero negro en la punta de la escollera”, aseguró Prensky y agregó: “Lo que se vivió “nunca lo habíamos visto por aquí”.

Situación muy similar reportan desde el sector de Punta Mogotes, donde se multiplicaron las corridas porque el mar avanzó de repente, firme y ganó terreno en segundos. “Más de 50 metros más allá de donde cinco minutos había estado”, explicaron.

Desde La Caleta, en el partido de Mar Chiquita, bañistas también reportaron a LA NACION que fueron dos olas sucesivas y sostenidas las que avanzaron. Allí, donde la playa es angosta, el mar avanzó sobre casi toda la superficie. “Se llevaba reposeras, ojotas, todo lo que estaba sobre la arena”, contaron.

Desde la Municipalidad de Mar Chiquita describieron el episodio como una “súper ola” o “mini tsunami” que demandó la intervención de las distintas áreas de servicio de Seguridad en Playas.

La víctima

Alejandro Bolufer, coordinador de Guardavidas, dijo que la víctima estaba visitando a sus padres, que residen en Mar Chiquita. Y que lo rescataron en la laguna de Mar Chiquita con apoyo de un bote, junto con otros jóvenes que también fueron rescatados por el personal a cargo de cuidar a los bañistas.

“Fue una ola repentina, de arrastre, en un segundo nos agarró desprevenidos a todos”, dijo a Teleocho Informa y aseguró que todo “fue muy rápido” y que duró “30 o 40 segundos”.

Alejandro Acciaressi, también miembro de la coordinación del servicio de guardavidas en Mar Chiquita, insistió que lo que pasó “no fue una ola”, sino “una crecida repentina e inesperada”.

El reporte oficial de ese municipio recordó que tras el suceso fenomenal se dispuso la evacuación inmediata de playas y que si bien estaba previsto un aumento de viento, “no había manera de prever la magnitud de olas que podía generar”.

La muerte se registró en la denominada “boca” de la Laguna de Mar Chiquita, allí donde las corrientes ingresan al territorio de este balneario, dando forma a uno de los únicos espejos de agua salada. “Se lo llevó a una zona más profunda y el muchacho no sabía nadar”, describió uno de los guardavidas y dijo que la misma fuerza del mar lo arrastró hacia el sector más alejado del puesto de seguridad.

Walter Dragani, ocenógrafo, dijo que este fenómeno “puede volver a ocurrir”, en una conversación con TN. “Son frecuentes pero pequeños, de 30 centímetros, estos fenómenos”, manifestó.