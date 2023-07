Mar del Plata: un niño de 9 años fue atacado por una jauría de 16 perros

escuchar

Un niño de 9 años fue ferozmente atacado por una jauría de al menos 16 perros, en la ciudad de Mar del Plata. El menor debió ser internado de urgencia y afortunadamente hoy fue dado de alta.

Según publicó el sitio 0223, el hecho ocurrió este lunes alrededor de las 9.30, en la zona de Brandsen y General Madariaga, en el barrio Virgen de Luján, cuando una jauría de 16 perros atacó al chico y le mordió sus brazos, piernas, torso y cabeza.

“Fue el lunes cerca de las 9.30 cuando estaba cambiando a mi bebé de 6 meses cuando mi hijo Gustavo salió de casa y empecé a escuchar los gritos. Cuando salgo, veo que un montón de perros me lo estaban mordiendo, por todos lados. En eso Maximiliano, el hermano de mi vecina comienza a intentar sacarlo cuando, según me contaron, se escuchó un chiflido y ahí los animales se fueron. Pensé que los perros me mataban a mi hijo”, contó Natalia, la madre de la víctima, en diálogo con el medio local.

A lo largo de su relato, la madre del niño explicó que los vecinos llegaron a contar 16 perros. Asimismo, la mujer sostuvo que el dueño de los animales “debe ser de la zona”, porque estos respondieron inmediatamente a un silbido.

Y tras ello apuntó: “Sabemos que no es la primera vez que los perros de por acá muerden a alguien, pero nunca había sido tan de gravedad”.

La madre del niño agradeció la intervención de sus vecinos quienes trasladaron al menor al Centro de Salud del barrio Ameghino donde fue asistido y rápidamente derivado de urgencia al Hospital Materno Infantil, por la gravedad de sus heridas.

Tras ello, el menor debió ser sometido a una serie de intervenciones quirúrgicas pero afortunadamente este miércoles fue dado de alta.

“Tuvo varias operaciones. Por suerte recién ya le dieron el alta y nos vamos a casa. En este momento, lo único que agradezco a Dios que mi hijo está con vida”, concluyó la mujer.

LA NACION