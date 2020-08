"No cuenten conmigo. Son violaciones a la libertad individual que son muy graves. Cualquier juez diría que es ilegal. No podés amenazar a una persona con dos años de cárcel porque su hijo vaya a su casa. ¿Qué es esto, Corea del Norte?", dijo Longobardi Fuente: Archivo

3 de agosto de 2020 • 13:28

Marcelo Longobardi enfureció tras conocer los términos del nuevo decreto 641/2020 que extiende la cuarentena hasta el 16 de agosto y según el cual se prohíben los "eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente".

Después de aceptar la parte de la norma que regula "las reuniones sociales, obviamente grandes, que se hacen de manera irresponsable", el conductor de Cada mañana (Mitre) criticó las "prohibiciones de carácter inaceptable" y afirmó: "No lo pienso cumplir, no cuenten conmigo".

"Hay un decreto que prohíbe reuniones de todo tipo en el país y cuestiones básicas, elementales y mínimas como por ejemplo que entre alguien a una casa. En mi caso, yo les digo de verdad, lo lamento mucho: el decreto no aplica", consideró.

"Obviamente que no voy a acatar. No se puede acatar una orden de esta naturaleza porque está mal", sostuvo el periodista, cuando sus compañeros de equipo, María Isabel Sánchez y Rolo Villar, volvieron a preguntarle sobre el tema. "¿Desde cuando esta gente va a regular la relación de los padres con sus hijos por medio año? ¡Por favor!", se enojó. "Es tan ilegible como incumplible", caracterizó al decreto, y agregó: "Lo lamento mucho, pero es un disparate".

Más adelante, durante el pase de su programa con el de Jorge Lanata en radio Mitre, Longobardi insistió con que es "inaceptable" que una ley regule lo que pasa dentro de la casa de una persona, y que no lo piensa "cumplir".

"Yo estoy de acuerdo con que prohíban los eventos deportivos, culturales y religiosos. Es una obviedad y no se puede hacer. Ahora, que un decreto regule lo que pasa dentro de las casas de las personas, cualquiera sea el número de las personas, es inaceptable. Conmigo no cuenten", describió.

"Yo no lo pienso cumplir. O el señor Kicillof supone que uno no va a ver a los hijos por cinco meses", siguió Longobardi. "No cuenten conmigo. Son violaciones a la libertad individual que son muy graves. Cualquier juez diría que es ilegal. No podés amenazar a una persona con dos años de cárcel porque su hijo vaya a su casa. ¿Qué es esto, Corea del Norte?".

"Si vos permitís que el fin de semana el conurbano sea una joda como lo fue con gente jugando al fútbol al costado de las autopistas y después regulás con un decreto con años de prisión al tipo que va a ver al hijo, como yo hago, tomátela", arremetió, y cerró: "Este es el resultado del hecho de que el gobernador Kicillof y toda su gente no controlan el territorio, no están gobernando la provincia de Buenos Aires como corresponde, es un descontrol total".