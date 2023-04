Marcha por la educación: qué demandan los sindicatos y los centros de estudiantes al gobierno porteño

escuchar

Con la consigna “No al ajuste, más presupuesto. ¡La educación como bandera!”, los sindicatos docentes y los centros agrupados en la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB) y en la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET), y los miembros del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (Cesge) y los integrantes de la agrupación Familias Unidas por la Educación Pública, marcharán hoy a las 17.30 desde Córdoba y Ayacucho, sede de la Escuela Normal N°1, hasta la Legislatura porteña, ubicada en Perú 160. El Ministerio de Educación de la ciudad, por su parte, citó a todos los gremios a una mesa de diálogo paritario para mañana.

Si bien la convocatoria de movilización la realizaron la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), solo adhiere la primera a un paro.

“Los reclamos son numerosos. Básicamente, los problemas que vemos tienen que ver con el salario docente, la infraestructura, y la falta de mantenimiento de las escuelas ante la desinversión y la baja año a año de los presupuestos”, precisó a LA NACIÓN Jorge Adaro, secretario gremial de Ademys, quien sumó que a las 15 hubo una concentración frente al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación, de los delegados de Suteba Multicolor, el gremio docente de la provincia de Buenos Aires. Este sindicato es opositor al de Roberto Baradel, quien está alineado con el gobernador Axel Kicillof y que, pese a las deficiencias edilicias relevadas en los establecimientos no suma reclamos por este tema.

La UTE, en tanto, señaló a este medio que “la ola de calor visibilizó aún más los problemas de los edificios escolares, que ahora se suma la invasión de ratas”. Y sentenció: “Desde el año pasado venimos con los mismos reclamos, que atraviesan a todos los actores de la comunidad educativa”.

Los centros de estudiantes alineados a la CEB, que el año pasado sumaron casi dos semanas de tomas Tomás Cuesta - LA NACION

Fuentes del Ministerio de Educación porteño pusieron en duda las demandas de la movilización y enfatizaron en diálogo con LA NACIÓN el contenido político de la convocatoria: “Si se repasan los motivos, queda en evidencia que no hay un verdadero reclamo sindical para discutir condiciones laborales, sino que se trata de paros ideológicos que se manifiestan a través de medidas de fuerza que solo perjudican a los chicos. Estos son los sindicalistas que quieren las escuelas cerradas”.

En esa línea, subrayaron a este medio que el día por paro de actividades será descontado y precisaron que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad señaló en 2010, cuando se adoptó esta medida, que “el ejercicio del derecho a huelga no genera por sí la obligación de pago del salario correspondiente”. Sin embargo, citaron a todos los gremios a una mesa de diálogo paritario para mañana.

Según cifras aportadas por la cartera que conduce Soledad Acuña, en lo que va de 2023, ya se realizaron ocho paros docentes. En 2022, se registraron 11, mientras que en 2021, tanto UTE como Ademys sumaron, en total, 30 días de huelga. En febrero pasado, la Ciudad acordó con los gremios un aumento del 60%, a otorgarse de manera escalonada a lo largo del año. Además, en esa última negociación se consensuó una revisión salarial a principios de julio.

Los centros de estudiantes alineados con la CEB, el año pasado sumaron casi dos semanas de tomas. Estos señalaron a LA NACIÓN que el problema educativo en la ciudad tiene dos ejes, “el desfinanciamiento y la persecución política”.

“Hablamos de techos caídos, de falta de equipamiento ante la ola de calor, de alacranes y ratas, y de viandas que no llegan o están podridas o en mal estado”, detalló Federico Lavagnino, presidente del centro de estudiantes de la Escuela de Música Juan Pedro Esnaola, que forma parte de la CEB.

Y sumó: “Cuando vamos a reclamar no somos escuchados, no somos recibidos por el Ministerio desde hace años. El año pasado, después de las tomas, organizaron [por la cartera educativa] reuniones por cada dirección de área con los colegios, que no sirvieron para nada. No nos dieron ninguna respuesta a los problemas que tenemos”.

