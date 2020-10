María Florencia Gómez Pouillastrou, de 35 años, era militante del Partido Comunista de Santa Fe y luchaba por los derechos de las mujeres Crédito: Facebook

María Florencia Gómez Pouillastrou, de 35 años, fue asesinada este lunes en Santa Fe. Su cuerpo fue hallado en un camino rural de la localidad de San Jorge, en el departamento de San Martín, con signos de un traumatismo de cráneo causado por un fuerte golpe. El femicidio aún está siendo investigado por las autoridades. La joven participaba activamente en política y luchaba por los derechos de la mujer.

Gómez Pouillastrou era esteticista de profesión y militante del Partido Comunista (PC). Además, era madre de dos niñas de 1 y 4 años, que había tenido con su exesposo, el concejal Lisandro Schiozzi, también militante del PC.

María Florencia era una de las fundadoras de la organización feminista Las Chuecas Crédito: Facebook

Su foto de perfil de Facebook, además de una consigna a favor de la legalización del aborto, lleva la frase: "Nací para ser libre, no asesinada". En distintas publicaciones en esa red social, María Florencia condenaba los femicidios y exigía justicia para las víctimas y sus familiares.

Además, era una de las fundadoras de la organización feminista Las Chuecas, que se autodefine como "un colectivo de mujeres sanjorgenses que tiene como objetivo visibilizar las problemáticas que se derivan de este sistema-mundo heteropatriarcal, binario y capitalista que nos oprime".

El lunes, la agrupación publicó un comunicado en el que reclama que el femicidio no quede impune. "Le robaron una compañera a los pibes y pibas del Partido Comunista; le arrancaron un pedazo a la militancia feminista sanjorgense. Le afanaron la vida a una mujer íntegra, comprometida, luchadora, compañera. Flor no está, y duele el alma, el cuerpo, la militancia, duele. Que no quede impune, que no sea una más", dice el texto.

Por su parte, el Partido Comunista de Santa Fe exigió justicia por el asesinato y convocó a una marcha a través de sus redes sociales. Desde el partido describieron a María Florencia como "una aguerrida activista feminista, furiosa abolicionista que formaba parte de la Comisión de Géneros de nuestra juventud". En su rol dentro de la dirección política del PC, se destacaba por su dedicado activismo territorial.