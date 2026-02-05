María Julia Oliván denunció un episodio de discriminación contra su hijo: “Un nene con autismo no es una amenaza”

Tras el repudio genealizado que provocaron los dichos de la Lilia Lemoine sobre Ian Moche, el niño activista por los derechos de las personas con autismo, la periodista María Julia Oliván compartió un extenso descargo en redes sociales en el que aludió a esta cuestión, y puso como ejemplo una situación de discriminación que vivió su hijo, quien tiene esta misma condición.

Oliván expuso en las redes un episodio en una área de juegos de un shopping de Martínez. “Que tengamos hijos con autismo no significa que cualquier gil pueda venir a cronometrar el tiempo que tarda en tirarse de un tobogán o en salir de un colchón de esponja. Esto no se lo hacen a los demás”, escribió la periodista.

Olivan aseguró que no se trató de la primera vez que su hijo sufrió este tipo de reacciones y -aclaró- en aquel salón de juegos en particular, Playland Park.

En este caso, se refirió a dos empleados del lugar, quienes habrían apurado a su hijo para que se lanzara por el tobogán, al considerar que se demoraba en los juegos, pese a que el espacio se encontraba prácticamente vacío. La situación quedó registrada en un video que la periodista compartió en redes sociales, donde también dio cuenta de la discusión que mantuvo con el personal a cargo.

“Después de esto empezaron a seguir a Antonio, pero una empleada más inteligente les dijo QUE vuelvan a su posición. Harta de la gente bestia”, expresó Oliván. Y en esa línea sentenció: “Lo mismo va para Lilia Lemoine agrediendo a Ian Moche. Reconozco que no estoy de acuerdo con lucrar con la condición o manguear cosas para acceder a una entrevista”.

La periodista aludió así a las recientes declaraciones de la diputada libertaria, en LN+, donde cargó contra el menor y su madre, Marlene Spesso, a quien acusó de llevar a su hijo “a los medios haciéndolo actuar de autista”. Durante la entrevista, Lemoine insistió en varias oportunidades en que Moche era “supuestamente autista” y afirmó que su madre “no está bien de la cabeza”.

Pese a sentar postura sobre el accionar de Lemoine, Oliván no quiso apartarse del fin inicial de su descargo y acto seguido envió un contundente mensaje a la titular del salón de juegos Playland Park. “A la dueña de este lugar con quien ya hablé bastante tiempo le pido que no me llame. Que no me moleste. Y que use su valioso tiempo en explicar algo tan simple como que un nene con autismo no es una amenaza y que solo se interviene si el o ella estuvieran generándose un daño a sí mismos o a terceros", reclamó.

“¡Es bastante fácil! Encima convengamos que le debe la mitad de su facturación al espectro. ¡Son tan copados que si se dan cuenta que tiene autismo te proponen media hora al precio de una! Mató la onda", planteó Oliván.

Acto seguido, la periodista se dirigió a todos los padres y les pidió que lleven a sus hijos “donde estén felices”. Y al respecto concluyó: “Por suerte el amor de Antonio refracta cualquier situación de bronca”.