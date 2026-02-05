Ian Moche le contestó a Lemoine, quien lo acusó de “actuar como autista” e insultó a su mamá

Ian Moche, el niño activista por los derechos de las personas con autismo, publicó en la noche del miércoles un video para responderle a la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, quien lo acusó de “actuar como autista” e insultó a su mamá, Marlene Spesso.

El video fue publicado en su cuenta de Instagram, donde Moche relató cómo se sintió tras conocer los dichos de la legisladora y pidió que el debate público no desvíe la atención de la Ley de Emergencia en Discapacidad, reglamentada por el Gobierno ese mismo día. “Este es un video que salgo a hacer ya que todos hablaron de mí durante todo el día, ahora llegó el momento de decir lo que siento”, introdujo.

Tras destacar la implementación de la norma aprobada por el Congreso meses atrás, el niño indicó que las declaraciones de Lemoine fueron inesperadas. “Respecto a cómo me siento con todo esto [los dichos de Lemoine], fue sorpresivo, no los esperábamos, estábamos muy concentrados en lo que iba a ser este día y fue una sorpresa. Fue feo, nos angustió un poco, pero estamos bien porque realmente tratamos de no darle cabida a esto y sí darle cabida a toda la gente que nos preguntó, que nos mandó cosas hermosas”, dijo.

Luego, sumó: “Tranquilos, que esto no nos va a detener como activistas, nosotros siempre vamos a seguir unidos a todos ustedes. Me alegraron el día y eso me sigue haciendo ser activista”.

Moche también dijo que intentó comunicarse con la diputada para responderle. “Nosotros le tratamos de escribir, nos pasaron su número, no nos contestó y eso también nos angustió un poco”, expresó el menor. Y siguió: “Yo entiendo, Lilia, que a vos te guste el cosplay, el manga y el animé. A mí también me encanta. Yo no puedo decir nada con respecto a eso porque tal vez algún día sea presidente y posiblemente haga cosplay”.

Ian Moche es un niño de 12 años autista que habla de Autismo @ianmoche

En otro tramo del video, cuestionó que “no se está hablando de lo importante, que es la situación de la discapacidad”. “Tenemos que concientizar y seguir adelante”, subrayó y agregó: “Tenemos que salir a combatir con amor, concientizar con esto. A mí esto no me detiene, Ian Moche sigue para rato. Amamos lo que hacemos, escuchamos a la gente, vamos a seguir adelante. Les quiero agradecer y salgamos adelante”, cerró.

Los dichos de Lemoine

Las declaraciones de Lemoine se dieron el martes por la noche durante un debate en LN+ sobre la prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años, una nueva política que se aplicó en Australia y que se analiza en otros países como Francia y España. En medio de la discusión, Lemoine atacó al niño y a su madre.

La diputada argumentaba que ya hay una edad mínima para poder ingresar a una red social y que, si eso se quebranta, es problema de los padres de los niños. “Vos biométricamente podés pedir los datos y listo. Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”, arrojó.

Los ataques de Lilia Lemoine contra Ian Moche y su madre

“Hablo de la madre de Ian Moche, una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace y que lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque es negocio para el kirchnerismo”, señaló. Fue entonces que le consultaron cuál era la relación del caso de Ian Moche con el uso de las redes.

“La hija mayor ya habló y contó lo que les hace a sus hijos. Ver a un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, gritos, maltrato, los medios, la política y las redes sociales. Los mismos que te llevan a un nenito autista a vender una agenda política en los medios, que también llegaron a Greta Thunberg, dicen ahora que tenés que censurar las redes sociales”, contestó. Sin embargo, no ahondó en argumentos sobre sus dichos.

Horas más tarde, Moche emitió su primera reacción en diálogo con América TV. “Ella dice que yo actúo de autista, pero ¿qué puede llegar a saber de lo que es actuar como una persona autista si el autismo es una condición en donde cada persona es diferente?”, sostuvo.