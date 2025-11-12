María Luján Rey, sobre De Vido y el accidente del Sarmiento: “Nos decían que teníamos trenes de Disney y eran de 1956″

María Luján Rey es la madre de Lucas Menghini, la víctima número 52 de la tragedia de Once. Este lunes visitó los estudios de LN+, donde le preguntaron sus sensaciones sobre el descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers.

“A los familiares nos heló la sangre. Fue volver a vivir la mañana del 22 de febrero de 2012. Ver la formación, las ambulancias y el desconcierto. El no saber lo que pasa“, respondió.

Maria Lujan Rey, madre de una victima de Once

“Después de la tragedia de Once, el Gobierno nos decía que teníamos trenes dignos de Disney y en realidad eran de 1956″, manifestó Rey. “Por eso digo que no necesitamos a alguien que haga trenes más seguros. Se necesita una voluntad política que trascienda los gobiernos. Que piense en las obras y en lo que hay que hacer”, analizó.

Sobre el accidente que se cobró la vida de su hijo, Rey mencionó que “era una tragedia completamente evitable” y agregó: “El tren que ayer se descarriló en Liniers se compró con la sangre de los 52 muertos de la tragedia”.

En relación a la lucha que el grupo de familiares lleva adelante desde hace más de una década, la mujer enfatizó: “Fue una satisfacción haber demostrado que una manga de delincuentes que estaban en el poder fueron los responsables de cada una de las muertes y de tanto sufrimiento”.

La suelta de globos en el acto por los 10 años de la tragedia de Once ricardo-pristupluk-11511

La cuestión política en la tragedia de Once

En su exposición en LN+, la madre de Lucas Menghini hizo hincapié en cuánto influyeron las decisiones políticas para el trágico desenlace del 22 de febrero de 2012. “Con lo de Once quedó demostrado que la corrupción mata“, enfatizó, una frase que hoy, pese al paso del tiempo, sigue asociándose con esta tragedia.

“A la semana de la tragedia, empezamos a recibir llamados de Parrilli [el exsecretario de la Presidencia], comentándonos que Cristina Fernández quería reunirse con nosotros, sin cámaras. Yo no tenía pensado reunirme con ella en ningún lugar y en ningún momento. La contención que yo necesitaba me la iba a dar mi familia”, graficó Rey.

Oscar Parrilli y Cristina Kirchner en el Instituto Patria

Según el testimonio de Rey, “la expresidenta nunca nos brindó una explicación de lo ocurrido. Es más: gente que iba en nombre del nefasto de De Vido vino a mi casa para ofrecerme plata y auto. Además, me preguntaron si tenía miedo o si sabía dónde me estaba metiendo“.

“Nosotros fuimos considerados enemigos públicos, nunca víctimas. Y haber tenido valores y no precio nos permitió llegar a donde estamos hoy", finalizó Rey.