La felicidad no exige que todo salga bien ni que desaparezcan las dificultades. Para el médico cirujano, conferencista y escritor Mario Alonso Puig, uno de sus pilares fundamentales está en la calidad de las relaciones que construimos. Durante una entrevista en LN+, el especialista puso el foco en la conexión humana como un elemento decisivo tanto para el bienestar cotidiano como para atravesar situaciones dolorosas.

Su reflexión surgió después de escuchar testimonios de vecinos afectados por una explosión en Remedios de Escalada. Frente a las pérdidas, destacó el cariño de una de las personas entrevistadas hacia quienes la rodeaban y el acompañamiento que recibía de su comunidad. A partir de esa experiencia, explicó cómo los vínculos pueden ofrecer sostén incluso cuando las circunstancias resultan adversas.

Mario alonso Puig en LN+

El factor clave para la felicidad, según Mario Alonso Puig

Durante la conversación, Alonso Puig hizo referencia a una investigación de la Universidad de Harvard sobre la felicidad que continúa en actividad. Según explicó, ese estudio muestra que “el elemento clave para la felicidad es la conexión humana”.

Al referirse al testimonio de la vecina, observó que su preocupación no se limitaba a lo que le había sucedido a ella, sino que incluía a quienes habían atravesado la misma situación. También destacó el apoyo de los vecinos, los profesores del colegio y sus hijos.

Para el especialista, ese sostén ayuda a atravesar las crisis. No supone que el dolor desaparezca, sino que la persona cuente con una red afectiva mientras transita una experiencia difícil.

Operativo de seguridad por la explosión que tuvo lugar en Remedios de escalada Buenos Aires Nicolás Suárez

“La vida en su conjunto es suficientemente buena”

Consultado sobre qué significa estar feliz, Alonso Puig definió la felicidad como “un estado en el cual la persona está a gusto en su piel, está a gusto con los demás y está a gusto en el mundo”.

Esa descripción se aleja de la exigencia de alcanzar una existencia sin problemas. “No es lo mismo que la perfección, es el tener la sensación de que tu vida en su conjunto es suficientemente buena”, expresó.

También introdujo el concepto de ecuanimidad, al que vinculó con la capacidad de mantener cierta estabilidad frente a circunstancias cambiantes. “La ecuanimidad no es que estemos siempre felices y con una sonrisa”, aclaró.

Se trata, según desarrolló, de poder “no hundirnos ante las crisis de la vida” y, al mismo tiempo, evitar creer que somos superiores a los demás cuando las cosas marchan bien.

Alonso Puig definió la felicidad como “un estado en el cual la persona está a gusto en su piel, está a gusto con los demás y está a gusto en el mundo” Shutterstock

Cómo atravesar la angustia sin avergonzarse

La entrevista también abordó la angustia, que el médico describió como una experiencia profundamente humana. La diferenció del miedo ante un peligro concreto: mientras este último tiene un objeto identificable, la angustia puede aparecer frente a algo amenazante que la persona no logra definir.

En ese contexto, pidió evitar la vergüenza por atravesar esas emociones. “No nos tenemos que sentir avergonzados por tener estas experiencias, porque todos pasamos por esos momentos”, sostuvo.

Las situaciones de incertidumbre y aquello que no sabemos cómo gestionar pueden generar angustia. Para el especialista, lo importante es no quedar atrapado en ella y avanzar poco a poco para superarla.

Las situaciones de incertidumbre y aquello que no sabemos cómo gestionar pueden generar angustia Shutterstock

La diferencia entre reclamar un cambio e instalarse en la queja

Otro de los puntos de la conversación fue la distinción entre la queja constructiva y la destructiva. Alonso Puig describió la primera como una protesta lógica, sensata y honesta frente a algo que necesita modificarse, acompañada por la voluntad de participar en ese cambio.

En cambio, cuestionó la postura de quien considera que no puede hacer nada y deposita toda la responsabilidad en los demás. Según su mirada, instalarse en la queja puede convertirse en una forma de evitar preguntas incómodas sobre las propias decisiones.

El médico también se refirió a la convivencia con alguien que se queja de manera constante. En ese caso, sostuvo que la responsabilidad principal no consiste en conseguir que el otro cambie: “Tu principal responsabilidad es cuidarte”.

Desde esa perspectiva, planteó la posibilidad de expresar afecto y, a la vez, marcar un límite frente a una dinámica que resulta perjudicial. “Cada uno tiene su libertad”, señaló, y remarcó que cada persona también tiene la responsabilidad de proteger su propio bienestar.