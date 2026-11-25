Quejarse puede ser una manera de señalar algo que necesita cambiar, pero también una forma de evitar asumir responsabilidades. Esa diferencia fue uno de los ejes que desarrolló Mario Alonso Puig, médico cirujano, conferencista y escritor, durante una entrevista en LN+. El especialista explicó que el problema aparece cuando la queja deja de impulsar una acción y se convierte en una posición permanente frente a la vida.

Su reflexión también alcanzó a quienes conviven con una persona que expresa malestar de manera constante. En esas situaciones, destacó la importancia de cuidarse y establecer límites, sin asumir como obligación conseguir que el otro modifique su comportamiento.

Mario alonso Puig en LN+

Por qué nos quejamos, según Mario Alonso Puig

Consultado sobre si quejarse constantemente puede funcionar como una manera de escapar de algo, Alonso Puig respondió que esa conducta puede convertirse en “una estrategia para no tomar responsabilidad en tu vida”.

Según explicó, instalarse en la queja permite encontrar una excusa para evitar revisar las propias decisiones. En lugar de observar qué podría hacer para modificar una situación, la persona coloca la atención exclusivamente en los demás.

El médico propuso algunas preguntas para examinar ese mecanismo: “Qué estoy intentando esconder” y “Qué estoy intentando tapar”. Con ellas, apuntó a la dificultad de mirar aquello que puede quedar detrás del reclamo repetido.

En su explicación, asumir esa revisión personal supone atravesar una incomodidad que la queja puede ayudar a eludir. “Es más fácil instalarse en el victimismo”, sostuvo, aunque advirtió que esa posición no resuelve el problema.

Alonso Puig aclaró que no todas las quejas tienen el mismo sentido izusek - E+

La diferencia entre una queja constructiva y una destructiva

Alonso Puig aclaró que no todas las quejas tienen el mismo sentido. Por un lado, describió una forma constructiva: la protesta lógica, sensata y honesta de quien identifica algo que debería modificarse y está dispuesto a involucrarse.

“Tú dices que algo tiene que ser cambiado. Y tú quieres formar parte de ese cambio”, expresó. Desde esa perspectiva, reclamar puede estar acompañado por firmeza y por una intención concreta de mejorar las cosas.

La diferencia aparece cuando alguien considera que no puede hacer nada y que toda solución depende de otras personas. El especialista describió esa postura con una frase: “Yo no puedo hacer nada, alguien lo tiene que hacer, yo lo único que puedo hacer es quejarme”.

Para ilustrar el contraste, contrapuso los “es que”, asociados a las justificaciones, con los “hay que”, orientados a reconocer qué se puede salir a hacer.

Qué riesgos esconden las quejas permanentes

Durante la entrevista, el médico sostuvo que permanecer en esa posición puede repercutir negativamente tanto en la propia persona como en quienes la rodean. Su advertencia se centró en la sensación de no poder intervenir sobre lo que sucede y la repetición de un malestar que no conduce a cambios.

También señaló que la queja constante “genera un entorno que no es un entorno favorable” y describió su capacidad de contagiarse dentro de un grupo o una relación.

En contrapartida, destacó el efecto que puede tener alguien que decide actuar para mejorar una situación, aun cuando su aporte sea pequeño. Ver a otra persona involucrarse puede impulsar a los demás a preguntarse qué podrían hacer también.

Puig destacó el efecto que puede tener alguien que decide actuar para mejorar una situación izusek - E+

Cómo cuidarse cuando el otro se queja todo el tiempo

La conversación también abordó qué ocurre cuando conviven dos personas con actitudes diferentes frente a los problemas. Alonso Puig propuso cambiar el centro de la preocupación: “Tú no tienes como principal responsabilidad el que esa persona deje de quejarse. Tu principal responsabilidad es cuidarte”.

Incluso mencionó la opción de tomar cierta distancia como un gesto de autocuidado: “Te voy a querer hoy un poquito en la distancia”.