Mario Pergolini: “Yo una vez dije que Phil Collins había muerto y era mentira”

Mario Pergolini reflexionó sobre su trayectoria en una entrevista exclusiva con José Del Rio, donde recorrió las transformaciones de los medios desde los años 80 hasta la era digital.

Durante décadas, Pergolini marcó la agenda mediática local, siempre con el objetivo de anticipar los cambios tecnológicos que alteran la relación entre contenidos y audiencias: “Algunos esperan el futuro y otros salen a construirlo”, reflexionó.

Mario Pergolini en Hacedores

El desafío de la verdad y los límites de la tecnología

Pergolini reconoció errores cometidos en la búsqueda de la primicia y la inmediatez: “Yo una vez dije que Phil Collins había muerto y era mentira”, admitió con franqueza, al ser consultado sobre los riesgos de operar en un ecosistema donde la velocidad suele atentar contra el rigor periodístico.

Asimismo, aborda cómo la inteligencia artificial cambia las reglas del juego y menciona que en: Otro Día Perdido, el programa que conduce, utilizan personajes sintéticos, como Echenique, que son aceptados por la audiencia pese a su naturaleza artificial.

“Tenemos a Echenique, que no es humano. Y si uno mira las redes, hasta le elogian la ropa. Casi el 30% de los menores de 30 años sigue personajes sintéticos, que no existen. Y aunque lo sepan, no les importa”, sostuvo y enseguida agregó: “Capaz hoy importa más el mensaje que quién lo dice. Como Echenique tiene determinada postura y forma de hablar, muchos creen que es un doctor en Historia Comparada”.

Mario Pergolini conduce uno de los programas más exitosos del prime time, Otro Día Perdido Hernan Zenteno - La Nacion

La visión emprendedora de Pergolini

Su visión emprendedora, que en el pasado lo llevó a desarrollar el primer programa transmitido vía streaming a nivel mundial, se aplica hoy a nuevos desafíos. Entre ellos, destaca el desarrollo de ATO, un dispositivo diseñado para adultos mayores con el objetivo de combatir la creciente epidemia de soledad.

“Es una epidemia de soledad, es tremendo”, manifestó sobre un proyecto impulsado por su propia experiencia familiar tras el proceso de ceguera que atravesó su madre. Esta tecnología, basada en lenguaje natural y modelos de inteligencia artificial, busca ofrecer una compañía conversacional que trasciende la simple interacción técnica.

“Mi mamá quedó ciega en un momento de su vida. Ya era grande, pero vivía sola. Era muy autónoma. Pintaba, leía mucho. Y cuando quedó ciega fue muy frustrante. No podés aprender a ser ciego de grande. Lo intentamos, pero fue muy difícil. Mi mamá estaba enojada”, relató Pergolini y enseguida agregó: “Un día le dije:´Yo no puedo hacer nada para que vuelvas a ver. Intentamos de todo. Entiendo que estés enojada, pero decime qué es lo que más te enoja´.