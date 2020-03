La cantante de La Cachaca dijo que Fede Bal "no tiene la culpa de la maldad de un ser que tiene muy cerca" Crédito: Instagram

"Hay seres que no tienen que pagar por otros la maldad de una persona que tenés muy cerca". De esta manera, sin hacer una mención explícita, la actriz y cantante Marixa Balli se refirió esta tarde al problema de salud -cáncer de intestinos- que está atravesando el actor Federico Bal , y lo relacionó con las acciones de la madre del joven, Carmen Barbieri .

Balli estuvo esta tarde en el programa Intrusos , de América TV, y cuando Jorge Rial, el conductor del envío, la consultó acerca del balance de su carrera, la cantante de "La Cachaca" respondió: "En este ambiente tuve inconvenientes con algunas personas muy malas que no midieron sus palabras ni sus mentiras y eso me hizo mucho daño", contó.

Sin hacer referencia directa, y sin mencionarla, Balli se estaría refiriendo a Carmen Barbieri, a quien la cantante no le perdona que le haya puesto, hace muchos años, la etiqueta de "viuda negra" y de "mufa" cuando la capocómica tenía un programa televisivo diario en el año 2000.

En varias entrevistas, la morocha había asegurado: "Carmen Barbieri me arruinó la vida".

En ese contexto, y luego de conocerse hace pocos días, a través de un video que él mismo subió a las redes, que Federico Bal tiene cáncer de intestino, toman mayor relevancia las palabras de la cantante en Intrusos .

La mala relación entre Balli y Barbieri se remonta al año 2000

"No voy a entrar en detalles, pero la vida es muy complicada. Nunca hay que tirar tanta m... gratuita porque yo, en este momento a mi me da pena esa persona (por Fede Bal) y espero que todo esté bien, deseo, porque hay seres que no tienen la culpa, no tienen que pagar otros la madad de un ser que tenés muy cerca", dijo Balli.

"No nos metamos ahí porque te hace mal a vos", trató de interrumpirla Rial, pero ella continuó: "No puede ser que por la maldad de alguien yo tuve que padecer situaciones espantosas. Esa persona sigue trabajando, se c... de risa 'jajaja' (imitó la risa de Barbieri), es muy doloroso. Qué gente mala. Cuanta m... hay".