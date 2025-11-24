El final del ciclo lectivo 2025 se acerca y millones de estudiantes en Argentina aguardan conocer la fecha exacta en que sus aulas cerrarán sus puertas para dar paso a las vacaciones de verano. La particularidad de este año, como es habitual, radica en la potestad de cada provincia para establecer su propio calendario escolar, lo que genera una variabilidad de fechas que oscilan entre el 12 y el 26 de diciembre en todo el territorio nacional.

Esta diversidad de fechas no solo se observa en el fin de clases, sino también en el inicio del ciclo lectivo y en el receso invernal, reflejando la autonomía provincial en materia educativa. De cara al ciclo lectivo 2026, el Consejo Federal de Educación (CFE) ratificó el compromiso de planificar calendarios que aseguren 190 días de clase, junto con el cumplimiento de 760 horas reloj en el nivel primario y 900 en secundaria. No obstante, el calendario específico para el próximo año, con las fechas definitivas de inicio y fin de clases o de vacaciones de invierno, aún no ha sido difundido oficialmente.

Cada provincia tiene definido el último día de clases de este año Freepik

Cuándo terminan las clases en cada provincia y qué día empiezan las vacaciones de verano

Según la información oficial del calendario escolar 2025, publicado por la Secretaría de Educación, organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, las primeras jurisdicciones en finalizar sus actividades académicas serán Catamarca, Jujuy y Santa Fe, donde el último día de clases será el viernes 12 de diciembre. Esto brinda a los alumnos de estas provincias un inicio anticipado del receso estival.

Una gran parte del país, sin embargo, concluirá su año escolar el viernes 19 de diciembre. Este grupo incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Para ellos, el período de descanso comenzará justo antes de las festividades navideñas.

Otras provincias extienden el ciclo lectivo más allá de esa fecha. Santa Cruz, por ejemplo, finalizará el 18 de diciembre. En tanto, Buenos Aires, Misiones y Salta tienen programado el cierre de clases para el lunes 22 de diciembre, consolidándose entre las últimas en despedir el año escolar. La fecha más tardía corresponde a La Pampa, donde las clases se extenderán hasta el viernes 26 de diciembre, marcando el fin del período lectivo a nivel nacional.

El calendario escolar 2025

En particular, estas son todas las fechas de fin de clases, según detalla el calendario escolar de la secretaría de Educación:

Buenos Aires : 22/12/25

: 22/12/25 Ciudad Autónoma de Buenos Aires : 19/12/25

: 19/12/25 Catamarca : 12/12/25

: 12/12/25 Chaco : 19/12/25

: 19/12/25 Chubut : 19/12/25

: 19/12/25 Córdoba : 19/12/25

: 19/12/25 Corrientes : 19/12/25

: 19/12/25 Entre Ríos : 19/12/25

: 19/12/25 Formosa : 19/12/25

: 19/12/25 Jujuy : 12/12/25

: 12/12/25 La Pampa : 26/12/25

: 26/12/25 La Rioja : 19/12/25

: 19/12/25 Mendoza : 19/12/25

: 19/12/25 Misiones : 22/12/25

: 22/12/25 Neuquén : 19/12/25

: 19/12/25 Río Negro : 19/12/25

: 19/12/25 Salta : 22/12/25

: 22/12/25 San Juan : 19/12/25

: 19/12/25 San Luis : 19/12/25

: 19/12/25 Santa Cruz : 18/12/25

: 18/12/25 Santa Fe : 12/12/25

: 12/12/25 Santiago del Estero : 19/12/25

: 19/12/25 Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 19/12/25

Todos los feriados que quedan en 2025

Los alumnos y docentes aún tienen la posibilidad de disfrutar de dos fines de semana largos antes de que terminen las clases. A continuación, estos son los feriados que quedan en el año:

Día de la Soberanía Nacional

Noviembre

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre