Mirador Waikiki Mar del Plata: precios de carpas y cómo llegar

La temporada de verano 2026 cada vez está más cerca y es por ello que muchos argentinos comienzan a preguntarse los precios de las carpas de los paradores y balnearios de Mar del Plata. Incluso, muchas personas que harán turismo en la costa argentina consultan la forma de llegar a estos lugares, para confirmar la localización del lugar, los puntos de interés cercano y la comodidad que les ofrecerá.

Las carpas de Waikiki

Parador Waikiki Mar del Plata: precios de carpas

Una de las opciones más buscadas en Mar del Plata es el Parador Waikiki, cuyas instalaciones comprenden distintas áreas, como un restaurante, servicio de pileta, confitería y kiosco, entre otros.

En particular, los turistas buscan los precios de las carpas de la playa para esta temporada. Este servicio es de los más utilizados en la Costa por los turistas, que alquilan estos espacios en cada balneario para pasar el día en la playa.

Este lugar, también llamado Mirador Waikiki, ya tiene disponibles los precios de la carpa por la temporada alta de 2026, con precios diferenciados según el mes y la modalidad de pago. Los valores informados presentan opciones de financiación con tarjeta y un descuento por pago al contado.

Los precios de la temporada en Mar del Plata Mara Sosti

Mes de enero: carpa con una cochera

Pago contado (transferencia/depósito) : $2.730.000, en una sola cuota.

: $2.730.000, en una sola cuota. Financiación en cuotas: dos cuotas de $1.440.000 (totalizando $2.880.000).

dos cuotas de $1.440.000 (totalizando $2.880.000). Pago con tarjetas (Visa y Mastercard bancarizadas): se ofrecen planes de 3 cuotas de $970.000 (total: $2.910.000) o 6 cuotas de $525.000 (total: $3.150.000).

Mes de enero: carpa con dos cocheras

Pago contado (transferencia/depósito): $3.200.000, en un solo pago.

$3.200.000, en un solo pago. Financiación en cuotas: dos cuotas de $1.680.000 (total: $3.360.000).

dos cuotas de $1.680.000 (total: $3.360.000). Pago con tarjetas (Visa y Mastercard bancarizadas): las alternativas incluyen 3 cuotas de $1.125.000 (total: $3.375.000) y 6 cuotas de $600.000 (total: $3.600.000).

Mes de febrero: carpa con una cochera

Pago único: por ahora, la única opción tarifaria reportada para el mes de febrero es de una cuota de $2.340.000.

En cuanto a otras condiciones, la administración destaca varios puntos clave. Se aplica un 10% de descuento sobre los precios de lista a los clientes que opten por el pago en efectivo. La capacidad máxima de ocupación por carpa está estrictamente limitada a seis personas. Respecto a las normativas de pago, el incumplimiento en la fecha de vencimiento de las cuotas resultará en un recargo del 10%. En lo que respecta a las políticas internas y municipales, el balneario no es pet friendly, ya que una ordenanza local prohíbe explícitamente el ingreso de animales domésticos a sus instalaciones. Finalmente, la vigencia de los precios varía: las tarifas son válidas durante, por lo menos, la primera semana de diciembre.

La preventa del balneario Waikiki Waikiki

Cómo llegar a Parador Waikiki Mar del Plata

El Parador Waikiki se encuentra ubicado en la zona de las Playas del Sur de Mar del Plata, una de las áreas costeras más al sur de la ciudad, alejada del centro. Para acceder a él, se puede tomar la Avenida de los Trabajadores (continuación de la costanera).

El transporte público ofrece varias opciones de colectivos que llegan hasta la zona, siendo algunas de las líneas más relevantes las 221, 511 y 523.

Si se viaja en vehículo particular, es necesario dirigirse hacia el sur pasando Punta Mogotes y el Faro, hasta encontrar el parador en las inmediaciones de la Avenida Mario Bravo, donde existen paradas de colectivos cercanas, como la de Av. De Los Trabajadores y Av. Mario Bravo.