MarSinPetroleras: alertan por el impacto de la exploración sísmica en el Mar Argentino

La posibilidad de adquisición sísmica offshore frente a las costas del Mar Argentino encendió las alarmas de miles de ambientalistas. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible inició el pasado 1 de julio la audiencia pública como consecuencia del proyecto presentado por la empresa noruega Equinor para operar frente a las costas de Mar del Plata y otras localidades aledañas, en el marco del concurso para la exploración de nuevas áreas marinas en busca de gas natural y petróleo abierto por la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Nación.

Plataforma petrolera en el mar Total

De aprobarse, no sería la primera vez que la Argentina habilita la exploración offshore de petróleo en su mar. Entre 2017 y 2019, se entregaron permisos para efectuar esta actividad en más de 1.000.000 de km2 de mar hasta el año 2025.

Rodrigo Rodriguez Torquinst, secretario nacional de Cambio Climático y Evaluación de Impacto Ambiental, quien presidió la audiencia, aseguró: “Necesitamos una política energética de transición alineada a los compromisos climáticos, que debe ser discutida y acordada por todos y todas. Si bien vamos a necesitar hidrocarburos por varios años, debemos definir de dónde, cómo, cuándo los vamos a sacar y hacer un uso racional y sostenible de los recursos para la transición”.

Por su parte, María Eugenia Di Paola, coordinadora de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD Argentina), señaló que “resulta de suma importancia el respeto y desarrollo de instancias participativas a fin de proceder con una toma de decisión acorde a la protección del ambiente y el desarrollo sostenible. Estas instancias deben ser tenidas en cuenta conforme lo señala la Ley General del Ambiente”.

De la audiencia pública N° 1/21, solicitada para presentar el Estudio de Impacto Ambiental de la “Campaña de Adquisición Sismica Offshore en Cuenca Argentina Norte, en las áreas CAN 108, CAN 100 Y CAN 114”, participaron más de 400 personas, entre ambientalistas, científicos y abogados.

“Es inaudito autorizar cualquier Evaluación de Impacto Ambiental de este tipo y hay que revisar todas las autorizaciones anteriores donde hubo un proceso fantasma. Hace unas semanas el gobierno nacional se comprometió ante el país y el mundo a tener un 30% de energías renovables de acá a nueve años y, al mismo tiempo, desde Energía avisaron que compensarán a las petroleras por la pandemia y les otorgarán libre disponibilidad de divisas. Evidentemente, a miles no nos queda claro: ¿cuál es el plan real para descarbonizar la economía?”, cuestionó Máximo Mazzocco, fundador de Eco House Global y miembro de la Alianza por el Clima.

La exploración de nuevas áreas marinas en busca de gas natural y petróleo se realiza a partir de la exploración sísmica, una técnica que utiliza bombardeos tan potentes como el despegue de un cohete espacial e implican el segundo mayor contribuyente de ruido subacuático causado por el ser humano, después de las explosiones nucleares y otras pruebas militares.

De acuerdo con Oceana, los estruendos son tan fuertes que hieren a la fauna marina, dañan la pesca comercial y afectan a la economía costera ya que causan desorientación, cambios de comportamiento, estrés, reducción de la viabilidad de los huevos, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos en especies locales. Se estima que estas detonaciones son 100.000 veces más intensas que el motor de un avión.

Antecedentes de accidentes en plataformas marinas de petróleo

Los grupos ambientalistas recuerdan antecedentes de desastres ecológicos producidos por accidentes en plataformas de exploraciones off shore de petróleo como la ocurrida en la estadounidense Deepwater Horizon que explotó en 2010 en el Golfo de México. Allí se derramaron unos 795.000 millones de litros de petróleo y como consecuencia murieron cientos de miles de aves y animales marinos y se degradaron ecosistemas. O también la de Montara en el Mar del Timor en 2009.

El viernes pasado las imágenes del incendio en las aguas del Golfo de México producto de una fuga submarina cerca de una plataforma marina de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) reavivó las alarmas de ecologistas alrededor del mundo.

Explosión en el Golfo de México Captura de Video

LA NACION