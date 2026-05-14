Una especie que estuvo en peligro de extinción por años volvió a reproducirse en la Patagonia

El macá tobiano, una especie de ave que habita en el sur del país y había sido declarada en peligro de extinción, volvió a reproducirse en una laguna del Parque Nacional Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, tras 10 años sin registros de nidificación.

Durante las tareas de monitoreo del equipo de conservación del área protegida, se verificó que aparecieron nueve pichones, lo que confirma el regreso de la especie a las mesetas del lago Buenos Aires mediante su propio ciclo biológico. Junto con la Fundación Macá Tobiano, los encargados detectaron una colonia a 1400 metros sobre el nivel del mar.

La Fundación Macá Tobiano cumple un rol clave en la preservación de la especie Aves Argentinas

Esta ave endémica de Santa Cruz enfrenta un panorama poblacional crítico con aproximadamente 700 ejemplares adultos. La población sufrió una reducción del 80% entre 1980 y 2010, lo que derivó en su categorización como especie "críticamente amenazada“.

Fue debido a la depredación por parte del visón americano y la gaviota cocinera, sumado a la degradación del hábitat por causas meteorológicas y proyectos de infraestructura en la cuenca del río Santa Cruz.

La ave es una especie endémica de la provincia de Santa Cruz

Para monitorizar el proceso de nidificación y asegurar su continuidad, los agentes ya establecieron un campamento de vigilancia permanente en la meseta para asegurar la supervivencia de las crías y los adultos frente a las condiciones climáticas de la región.

El personal ya había implementado un sistema de guardia ininterrumpida entre febrero y abril. Además recolectaron datos sobre el éxito de eclosión y el desarrollo de los pichones mientras enfrentaban temperaturas bajo cero y nevadas.

El Parque Nacional Patagonia, donde habita la maca tobiano Estrella Herrera

La estrategia de preservación incluyó el uso de perros de búsqueda entrenados para localizar rastros de visones en sectores de difícil acceso. Esta tarea se complementó con la instalación de cámaras trampa y recorridas constantes para mitigar el impacto de las especies exóticas invasoras en las lagunas de la meseta. “La función de los guardianes es fundamental para generar conocimiento científico de la especie”, señalaron desde la administración de parques nacionales.

El macá tobiano depende de lagunas específicas con presencia de vinagrilla, una planta acuática que utiliza para construir las plataformas flotantes donde deposita sus huevos. Durante los meses de invierno, la totalidad de la población migra hacia los estuarios de la costa santacruceña para completar su ciclo anual.

Juveniles de macá tobiano criados en cautiverio fueron liberados en su hábitat natural el año pasado Aves Argentinas

Esta noticia llega luego de los esfuerzos previos de cría en cautiverio realizados en la Estación Biológica Juan Mazar Barnett, cuando especialistas de Aves Argentinas y el Conicet trabajaron en la incubación artificial de huevos abandonados para reforzar la población silvestre, una técnica que permitió liberar ejemplares en su hábitat natural ante la baja tasa de reproducción espontánea.