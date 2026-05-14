Una especie que estuvo en peligro de extinción por años volvió a reproducirse en la Patagonia
Llegó a ser clasificada como “críticamente amenazada”, el nivel más grave previo a la extinción
- 3 minutos de lectura'
El macá tobiano, una especie de ave que habita en el sur del país y había sido declarada en peligro de extinción, volvió a reproducirse en una laguna del Parque Nacional Patagonia, en la provincia de Santa Cruz, tras 10 años sin registros de nidificación.
Durante las tareas de monitoreo del equipo de conservación del área protegida, se verificó que aparecieron nueve pichones, lo que confirma el regreso de la especie a las mesetas del lago Buenos Aires mediante su propio ciclo biológico. Junto con la Fundación Macá Tobiano, los encargados detectaron una colonia a 1400 metros sobre el nivel del mar.
Esta ave endémica de Santa Cruz enfrenta un panorama poblacional crítico con aproximadamente 700 ejemplares adultos. La población sufrió una reducción del 80% entre 1980 y 2010, lo que derivó en su categorización como especie "críticamente amenazada“.
Fue debido a la depredación por parte del visón americano y la gaviota cocinera, sumado a la degradación del hábitat por causas meteorológicas y proyectos de infraestructura en la cuenca del río Santa Cruz.
Para monitorizar el proceso de nidificación y asegurar su continuidad, los agentes ya establecieron un campamento de vigilancia permanente en la meseta para asegurar la supervivencia de las crías y los adultos frente a las condiciones climáticas de la región.
El personal ya había implementado un sistema de guardia ininterrumpida entre febrero y abril. Además recolectaron datos sobre el éxito de eclosión y el desarrollo de los pichones mientras enfrentaban temperaturas bajo cero y nevadas.
La estrategia de preservación incluyó el uso de perros de búsqueda entrenados para localizar rastros de visones en sectores de difícil acceso. Esta tarea se complementó con la instalación de cámaras trampa y recorridas constantes para mitigar el impacto de las especies exóticas invasoras en las lagunas de la meseta. “La función de los guardianes es fundamental para generar conocimiento científico de la especie”, señalaron desde la administración de parques nacionales.
El macá tobiano depende de lagunas específicas con presencia de vinagrilla, una planta acuática que utiliza para construir las plataformas flotantes donde deposita sus huevos. Durante los meses de invierno, la totalidad de la población migra hacia los estuarios de la costa santacruceña para completar su ciclo anual.
Esta noticia llega luego de los esfuerzos previos de cría en cautiverio realizados en la Estación Biológica Juan Mazar Barnett, cuando especialistas de Aves Argentinas y el Conicet trabajaron en la incubación artificial de huevos abandonados para reforzar la población silvestre, una técnica que permitió liberar ejemplares en su hábitat natural ante la baja tasa de reproducción espontánea.
Otras noticias de Parques Nacionales
Por primera vez. Científicos colocaron un collar satelital para hacer el seguimiento de un aguará guazú en un parque nacional
Abre la convocatoria. Cómo anotarse para sumarse al Cuerpo de Guardaparques Nacionales
"El legado del Perito Moreno". Convocatoria para 40 nuevos guardaparques nacionales: estos son los requisitos
- 1
Limpieza histórica en las Cataratas del Iguazú: retiraron más de 400 kilos de monedas del fondo
- 2
Día de la Virgen de Fátima: su historia, la oración y las imágenes para celebrarla
- 3
Fauna en extinción: Gendarmería rescató a una tortuga terrestre de patas rojas que era trasladada adentro de una olla
- 4
La historia del icónico colegio de Belgrano R que hace 70 años apuesta por formar “ciudadanos del mundo”