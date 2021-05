Martínez: gastronómicos del Unicenter protestan en Paraná y Panamericana

Ante el inminente anuncio del presidente Alberto Fernández, que establecerá una extensión de medidas de restricción por el Covid, personal gastronómico del shopping Unicenter en Martínez protesta en los alrededores del establecimiento poder volver a trabajar.

La movilización se dio en la intersección de Paraná y Panamaricana, donde trabajadores del patio de comidas del shopping -afiliados del sindicato de Gastronómicos- se reunieron con banderas argentinas bajo la consigna “queremos trabajar”. En el lugar, los manifestantes elevaron carteles que rezaban: “La gastronomía no contagia”.

Desde hace cinco semanas, los shoppings se encuentran cerrados, según quedó establecido en la norma de los últimos dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Presidente. A la espera de lo que serán más semanas de restricciones y límites a la circulación, comerciantes y gastronómicos -dos de los sectores más golpeados por la pandemia- sostienen que no hay margen para más cierres.

Frente a la fuerte suba de casos de coronavirus, la ciudad de Buenos Aires ya anticipó que habrá más cierres y controles. Así, el Gobierno porteño analiza que los fines de semana solo puedan circular los trabajadores esenciales, y que queden abiertos los negocios esenciales (alimentación y farmacias, principalmente), por lo que los locales de gastronomía funcionarían únicamente bajo la modalidad de delivery o take away.

“Un cierre total sería un tiro de gracia para mucha gente que se va a quedar sin trabajo. Se van a tener que suspender horarios, horas extra, suspender a trabajadores que no van a poder mantenerse o llegar a comer. Es gente que se va a quedar en la calle en medio del invierno. Sabemos que no hay margen en la situación sanitaria, pero tampoco hay en la gastronómica si no hay una compensación fuerte”, dijo el empresario gastronómico Marcelo Böer.

Durante los últimos meses, los reclamos generales de los gastronómicos a la Ciudad apuntaron al no pago de Ingresos Brutos por un año, créditos a tasa 0% del Banco Ciudad y aportes no reembolsables para poder mantener la infraestructura. Por su lado, al Gobierno Nacional le exigieron asistencia al trabajador equivalente al salario mínimo vital y móvil, que el Repro llegue a todo el sector, exención de impuestos, la reducción del IVA a la mitad y créditos a tasa 0% del Banco Nación.

