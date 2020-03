Luego de cuatro días de probar este nuevo medicamento, un paciente de Estados Unidos se recuperó y entre los investigadores crece la esperanza. Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de marzo de 2020 • 21:02

El mundo continúa en crisis y el misterio de la cura del COVID- 19 , aún sin resolverse. Médicos y científicos de distintos países ensayan, prueban, se equivocan y vuelven a intentar encontrar la droga que logre jaquear al coronavirus , pandemia extendida a nivel global que amenaza ya a cientos de miles de personas.

Entre todos esos intentos, el primer paciente en los Estados Unidos infectado recibió una infusión de un medicamento experimental como parte de su tratamiento en un hospital en el estado de Washington y los avances fueron esperanzadores. Cuatro días después de tomarlo, su fiebre desapareció.

Esta droga, llamada remdesivir sólo se probó en este paciente y eso, aseguran, no indica su efectivo funcionamiento, pero es uno de los pocos medicamentos que los médicos creen que podría funcionar ante este "enemigo invisible".

Remdesivir fue desarrollado por la compañía farmacéutica Gilead como tratamiento para el ébola . Es un medicamento antiviral de amplio espectro que bloquea la actividad de una proteína que ayuda a los coronavirus a hacer copias de sí mismo. Los grupos de investigación identificaron el medicamento como un candidato potencial para el tratamiento.

En países de oriente la prueba se realiza con dos medicamentos para el VIH que, aseguran, podrían ser la clave. Fuente: LA NACION

"Pensamos que el paciente se iba a morir, pero no fue así. El día después de la infusión de la droga, mejoró notablemente. No podemos probar que esté relacionado ya que no hicimos las pruebas de PCR en serie (reacción en cadena de la polimerasa) de su sangre, ya que tuvimos pocos recursos y tiempo", sostuvo a la revista Sciencie Insider, George Thompson , especialista en enfermedades infecciosas en el centro médico, quien formó parte del equipo que atendió al paciente de California .

"Con la mayoría de los medicamentos en investigación probados en, por ejemplo, monos macacos, existe una buena correlación entre la administración del medicamento y una disminución en la cantidad de virus en la sangre", afirmó esperanzado.

Además, Thompson sostuvo: "Si las caídas en sus cargas virales están temporalmente relacionadas con el remdesivir , es un argumento bastante convincente aunque no suficiente. Pero escuché historias de que muchos pacientes con Covid-19 solo tienen el virus en sus muestras respiratorias y no en su sangre, así que por ahora no podemos asegurar nada".

Luego del resultado del paciente de Estados Unidos, la compañía Gilead lanzará un ensayo clínico más amplio del medicamento en nuevos pacientes con coronavirus. La compañía lo probará en un grupo de 270 personas en el Hospital de Amistad China-Japón en Beijing : un grupo recibirá el medicamento y un grupo recibirá un placebo.

Cabe destacar que el medicamento no está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ni por ningún otro organismo regulador, aún así ya pasó por pruebas de seguridad durante el brote de Ébola en 2014 y 2015 . Es por eso que Gilead puede probarlo en pacientes enfermos de inmediato.

Es que la epidemia de ébola iluminó una nueva hoja de ruta para las pruebas de drogas durante un brote. "El remdesivir ya se ha usado en humanos para el Ébola . Es segura, a pesar de que no hizo mucho en su momento", sostuvo Florian Krammer , profesor y experto en desarrollo de vacunas en la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai .

Remdesivir fue desarrollado por la compañía farmacéutica Gilead como tratamiento para el ébola. Fuente: LA NACION

Por otro lado, otro ensayo clínico de una combinación de dos medicamentos contra el VIH , también está en marcha en un hospital chino. Expertos recomendaron que los dos medicamentos, lopinavir y ritonavir , se administren a pacientes con coronavirus. Según médicos tailandeses, esa combinación ayudó a varios pacientes con coronavirus en Tailandia, incluida una mujer de 70 años.

"Esta no es la cura, pero la condición del paciente mejoró enormemente. Tras dar positivo durante 10 días bajo nuestro cuidado, después de aplicar esta combinación de medicamentos, el resultado de la prueba se volvió negativo en 48 horas", admitió a la prensa el Dr. Kriangsak Atipornwanich , especialista en pulmones del Hospital Rajavithi en Bangkok .

Los investigadores no empiezan desde cero con este nuevo coronavirus, el trabajo realizado en las últimas dos décadas probó drogas en células, animales y pacientes individuales. Ahora, los investigadores que dedicaron su vida a este tipo de investigaciones enfrentan un nuevo desafío pero con buenas bases de investigación.

Aún así, los resultados del ensayo de remdesivir no llegarán hasta finales de abril, y podría resultar que ninguno de los medicamentos investigados sea efectivo para tratar el coronavirus.