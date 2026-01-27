Más de 40.000 hectáreas arrasadas: el pueblo de Chubut que sigue en alerta por los incendios

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Aunque la temperatura descendió unos grados y se registran por estas horas algunas lluvias, la situación sigue siendo crítica en Chubut, donde dos incendios forestales se mantienen activos y hacen que los pobladores de la localidad de Cholila y alrededores se encuentren en permanente alerta. En total, ya se quemaron unas 40.000 hectáreas.

“Siguen habiendo múltiples focos. El fuego está muy disperso y eso hace que el ataque sea muy difícil, porque se tiene que dividir mucho el recurso humano. En Villa Lago Rivadavia se quemó bastante, aunque por ahora se salvaron todas las casas, salvo la de la familia Rosales, que fue evacuada antes de que el incendio llegara a la vivienda. En el resto de las casas, las familias están acompañadas y con estrategias pensadas por si llega el fuego”, contó hoy a LA NACION Ailín Feu, secretaria de Turismo de Cholila.

Los vecinos también se suman al combate del incendio Gentileza

En tanto, el incendio sigue avanzando en dirección este hacia esa localidad chubutense, conformada por cuatro valles (Villa Lago Rivadavia, Villa El Blanco, El Cajón y El Rincón). Este último es el valle más poblado y el más céntrico: en los alrededores de la plaza se encuentran el correo, la comisaría, la municipalidad, el juzgado, el hospital, la terminal de ómnibus, escuelas y la estación de servicio. En el avance del fuego, lo que más se quemó fueron veranadas (las zonas de mayor altura a las que los crianceros trasladan su ganado durante el verano), campos productivos y bosques, principalmente de cipreses. También arden muchos pinares, como el que se ubica cerca de la Eco Aldea.

Brigadistas oficiales y voluntarios trabajan casi sin descanso en distintos focos, como en el campo de los Riquelme, donde se busca que las llamas no bajen hacia el valle. “Donde están las veranadas, hacia arriba, se quemó casi todo; algunos vecinos pudieron sacar las vacas con muchísima dificultad y con mucho peligro ayer”, sumó Feu.

Los alrededores de Cholila, asediados por el fuego Gentileza

Además, otro frente –proveniente del incendio iniciado el 5 pasado en Puerto Patriada, en el lago Epuyén– viene avanzando por el valle del Blanco, muy cerca de la ruta 71 que ingresa a Cholila desde el empalme con la 40. Allí se quemó el campo de la veranada de la familia Daher, que logró salvar la casa. Desde allí el fuego subió al cordón Gladys, que divide con Epuyén. “El otro frente viene por el cerro Claudio, en la margen oeste del lago Lezana, quemando con cierta intensidad. Los vecinos de ese lado, cerca de la estancia Las Golondrinas, se preparan enfriando las estructuras, mientras los brigadistas hacen fajas cortafuegos”, sumó Feu. Según los analistas, si el viento hace avanzar el fuego por el cerro Claudio, podría irse para el lago Cholila, hacia una zona que ya se quemó en 2015.

Condiciones

Lo cierto es que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento y las llamas continúan rodeando el pueblo de Cholila. De todos modos, el casco urbano principal está rodeado de chacras con pastizales, donde es más difícil que el fuego se intensifique. Los vientos predominan hacia el sureste, por lo que los vecinos consideran que el fuego irá hacia Esquel.

“Muchas de las viviendas de la zona baja del valle poseen áreas defendibles más seguras para el trabajo de las brigadas, si se las compara con viviendas de otros sectores inmersas en el bosque, con alta carga de combustible y vegetación”, explicó el combatiente de incendios Pablo Briganti.

Laura Mirantes, directora de Emergencias de la provincia de Chubut, señaló que el comportamiento del fuego está condicionado casi exclusivamente por el viento: “Las dos cabezas principales se están adentrando y su orientación depende pura y exclusivamente de las ráfagas, que han superado los 50 kilómetros por hora, lo que nos obliga a vivir la situación minuto a minuto”.

Añadió que, por el momento, no hay riesgo en Cholila ni en Villa Lago Rivadavia: “El fuego está direccionado hacia sectores bajos, que podrían derivar hacia Leleque o Esquel, pero todo está siendo monitoreado constantemente”. Según contó, condiciones algo más húmedas permitirían operar mejor con medios aéreos y herramientas de mano, además de reforzar el uso de maquinaria pesada como topadoras.

Sobre la posibilidad de que el incendio iniciado en el Parque Nacional Los Alerces y el que comenzó en Puerto Patriada se junten cerca de Cholila, el licenciado en ciencias biológicas y experto en ecología del fuego Thomas Kitzberger aseguró: “Uno no quemará sobre el otro porque ya no habrá combustible disponible. Se generaría un único incendio que va a seguir quemando como si se hubiera originado de un solo foco. De ninguna manera se potenciarían”. Javier Grosfeld, doctor en Biología, indicó que, si se juntan los incendios, “van a seguir para donde haya combustible y sople el viento”.

Mientras tanto, decenas de pobladores preparan viandas para los brigadistas, bomberos, policías, enfermeros y transportistas, mientras otros reciben y organizan donaciones en distintos puntos, como en la Escuela Nº75 de Cholila.