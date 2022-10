Más Mujeres, Más Periodismo. Cinco claves para entender el nuevo esquema comunicacional

escuchar

Con la irrupción de la pandemia en el mundo, los escenarios globales cambiaron. Nuevos actores y temáticas emergieron, y se instalaron como los temas del futuro: ciencia y salud, cambio climático, género y diversidad, tecnología, y descentralización. Con el eje puesto en estos cinco pilares llega el Congreso Iberoamericano Más Mujeres, Mejor Periodismo, que se llevará adelante de manera virtual el 2 de noviembre. El evento está organizado por Winn, una red de periodistas mujeres de hispanoamérica cuyo objetivo es promover la innovación digital, en conjunto con el Lillian Lodge Kopenhaver Center for the Advancement of Women in Communication de la Universidad Internacional de Florida (FIU, por sus siglas en inglés).

“Después de cinco años de lanzada la red, este evento inaugura una nueva etapa. La pandemia incorporó nuevos actores, formatos y temas, que reconfiguraron el ecosistema de trabajo”, dijo a LA NACION Gabriela Oliván, fundadora de Winn.

Oliván explicó que el encuentro pretende introducir a quienes integran el periodismo y la comunicación en el mundo que nos dejó la crisis sanitaria. “Convocamos a 15 referentes de medios y creadores de contenidos para que conversen en los diferentes paneles. El congreso tendrá cinco momentos, uno por cada tópico a tratar”, detalló la fundadora de Winn, quien explicó que la red, que hoy cuenta 3500 personas de toda Iberoamérica, nació con la visión de ayudar a las mujeres a tener mayor fluidez en el uso de la tecnología y armar redes de colaboración.

En esa línea, el congreso tendrá una agenda nutrida de temáticas muy diferentes, con un programa flexible, que propiciará la conversación de los temas del futuro del periodismo. “Una mañana de propuestas para que elijas tu propio camino de aprendizaje y, a través de él, continúes desarrollando tu futuro profesional”, se lee en la presentación online del evento.

“Después de cinco años de lanzada la red, este evento inaugura una nueva etapa. La pandemia incorporó nuevos actores, formatos y temas, que reconfiguraron el ecosistema de trabajo”, dijo Gabriela Oliván, fundadora de Winn

Desde las 9 hasta las 12.30, profesionales de la comunicación abordarán las temáticas a tratar bajo la conducción general de Claudia Palacios, periodista de El Tiempo, de Colombia.

El primer tópico será la diversidad y el liderazgo femenino en los medios. Allí, disertarán dos directoras de importantes medios españoles: Pepa Bueno y Virginia Pérez Alonso, quienes revisarán los desafíos en un mundo en el que, según el último estudio de Reuters Institute, solo el 21% de los puestos jerárquicos en medios están ocupados por mujeres. “El periodismo tiene que ver con las diferentes miradas y perspectivas de quienes cuentan las historias. Si eso no está, se torna parcial. En un mundo hiperfragmentado, se trata de sumar valor, poder hablarle a todas esas audiencias, e incorporar la diversidad de perspectivas con seriedad”, precisó Oliván.

En el panel de sostenibilidad, los referentes comunicacionales en cambio climático Ricardo Lozano, Diego Arguedas Ortiz y Taís Gadea Lara repasarán los desafíos de informar sobre este tema y conversarán sobre la necesidad de ponerlo en agenda, tratarlo con rigurosidad y generar interés y conciencia de su relevancia en las audiencias. “Muchas veces es muy técnico y eso conspira contra la cultura del click, pero eso no quiere decir que no haya que trabajarlos”, enfatizó la fundadora de Winn.

“La tecnología e innovación es un tema muy complejo y difícil de abordar, con debates éticos y un público que demanda una mayor especialización”, reflexionó Oliván. Durante este módulo, se abordarán las especificidades de las diferentes plataformas en la que los periodistas, creadores de contenido y comunicadores corporativos puedan ofrecer mejores experiencias y aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios. Tatiana Márquez y Julieta Shama, dos representantes de Google y Meta, respectivamente, presentarán las nuevas herramientas para mejorar las narrativas, crear nuevas perspectivas y generar voces más diversas en la comunidad.

La descentralización como el cuarto tópico a tratar, contará con la presencia de Camila Russo y Mauricio Cabrera, dos creadores de contenidos, que repasarán cómo dieron el salto de los medios a las plataformas y cómo desarrollaron sus propias audiencias sin intermediarios.

Por último, se discutirá la cobertura de ciencia y salud, uno de los principales retos que presentó la pandemia. “¿Con qué rigurosidad informamos? ¿Cómo cubrir esto sin sesgos?”, se preguntó ante LA NACION Oliván. De la mano de Irma Aguilar Nácher y Daniela Blanco, dos periodistas especializadas en ciencia, se debatirá sobre la manera en que se abordan estos temas, así como la presencia femenina como parte de la diversidad de fuentes periodísticas.

El modelo Barabási – Albert (BA), un algoritmo para generar redes aleatorias sin escala que será la imagen del NFT entregado a los oradores del evento

Un regalo que acompaña los cambios de época

A los oradores del evento se los reconocerá con un NFT (token no fungible) que demuestre y reconozca su participación durante el congreso. “Ese token va a ser la imagen que estamos usando para toda la comunicación, que es el modelo Barabási–Albert (BA), un algoritmo para generar redes aleatorias sin escala. El modelo BA intenta explicar la existencia de ‘nodos’ en los sistemas naturales y también en los creados por el hombre, como podrían ser internet y algunas redes sociales”, explicó Oliván, y enfatizó: “Este algoritmo demuestra que la cantidad de nodos de una red aumenta con el tiempo y que así se genera el crecimiento. Estos conceptos son medulares de Winn”.

Winn nació en 2017 con el apoyo de Accenture, a partir del estudio en el que decía que para alcanzar la equidad salarial, las mujeres tienen que arriesgarse con la tecnología y colaborar mutuamente. Nació con un board de 13 periodistas de América Latina y fue creciendo hasta convertirse en una red de 3500 personas de Iberoamérica. “Trabajamos para combatir la violencia online y empezamos a generar valor con muchas alianzas internacionales. Creemos en la complementariedad y en tener una agenda propositiva”, concluyó Oliván.

LA NACION

Temas Periodismo