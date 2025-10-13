Listado completo: todos los hospitales y centros de salud gratis de CABA

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA) difundió un listado de todos los hospitales y centros de salud que ofrecen servicios gratuitos. En total, el territorio porteño cuenta con 34 hospitales y 50 Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC).

En ese sentido, el Gobierno porteño señaló que “el sistema de salud público de la Ciudad garantiza una atención de calidad a los 3 millones de vecinos y a quienes vienen a trabajar todos los días al territorio”. Y agregó: “El sistema funciona en red y todas las instituciones están permanentemente comunicadas para asistir a quienes lo necesitan, pero no es lo mismo atenderse en un hospital que en un centro de salud”.

La diferencia entre hospitales y centros de salud en CABA GCBA

Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un hospital y un centro de salud? El CeSAC funciona como una puerta de entrada y allí se hacen especialmente controles de rutina y seguimiento de enfermedades crónicas. Este tipo de establecimientos están dedicados a la prevención de las enfermedades y promoción de la salud para detectar tempranamente patologías y detener o ralentizar el desarrollo de las mismas.

Se estima que hay un centro de estos a 15 minutos o menos de cada vecino y, con su cobertura, todos los que habitan la ciudad tienen un médico de cabecera asignado. Y es que el 85% de las consultas realizadas puede resolverse en uno de estos centros de atención primaria, lo que favorece la descompresión de la demanda en los hospitales.

“Los nuevos centros son una demostración más del compromiso que la ciudad tiene con la salud pública y con su decisión de estar cerca de los vecinos”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en la apertura de un CeSAC en San Telmo.

Cuando la situación de un paciente requiere de un equipamiento más complejo y un tratamiento específico, los profesionales del CeSAC realizan la derivación a un hospital. Allí se concentran la asistencia especializada y las urgencias. Las guardias funcionan las 24 horas y atienden emergencias médicas, accidentes, internaciones, cirugías, estudios de alta precisión y tratamientos complejos.

Uno por uno: todos los hospitales y centros de salud gratis de CABA

A continuación, estos son todos los hospitales y centros de salud que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires:

Hospitales Generales de Agudos

Hospital General de Agudos Dr. T. Álvarez - Doctor Juan Felipe Aranguren 2701 - Flores

Hospital General de Agudos Dr. C. Argerich - Pi y Margal 750- La Boca

Hospital General de Agudos Dr. C. Durand - Diaz Velez 5044 - Caballito

Hospital General de Agudos Dr. J. A. Fernández - Cerviño 3356 -Palermo

Hospital General de Agudos Dra. Cecilia Grierson - Av. Fernandez de la Cruz 4402- Villa Lugano

Hospital General de Agudos J. M. Penna - Pedro Chutro 3380 - Parque Patricios

Hospital General de Agudos P. Piñero - Varela 1301 - Flores

Hospital General de Agudos Dr. I. Pirovano - Monroe 3555 - Coghlan

El Hospital Pirovano está incluido en la lista de centros de salud porteños GCBA

Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía - General Urquiza 609 - Balvanera

Hospital General de Agudos B. Rivadavia - Av. General Las Heras 2670 - Recoleta

Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni - Pilar 950 - Mataderos

Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú - Combatientes de Malvinas 3002 - Villa Ortúzar

Hospital General de Agudos D. Vélez Sarsfield - Av. Lope de Vega 1485 - Monte Castro

Hospital General de Agudos A. Zubizarreta - Nueva York 3952 - Villa Devoto

Hospitales Generales de Niños

Hospital General de Niños Pedro de Elizalde - Manuel A.Montes de Oca 40 - Constitución

Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez - Gallo 1330 - Recoleta

Hospitales Especializados

Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear - Warnes 2630 - Agronomía

Hospital de Salud Mental Braulio Moyano - Brandsen 2570 - Barracas

Hospital de Salud Mental J. T. Borda - Doctor Ramón Carrillo 375 - Barracas

Hospital Infanto Juvenil C. Tobar García - Doctor Ramón Carrillo 315 - Barracas

Talleres de rehabilitación en salud mental - Suárez 2215 - Barracas

Hospital de Odontología José Dueñas - Muñiz 15 - Almagro

Hospital de Odontología Dr. Ramón Carrillo (ex nacional)- Sánchez de Bustamante 2529 - Recoleta

Hospital de Odontología Infantil Don Benito Quinquela Martín - Don Pedro de Mendoza 1795 - La Boca

Hospital de Oftalmología Santa Lucía - San Juan 2021 - San Cristóbal

Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze - Juan B. Justo 4151- Villa Gral. Mitre

Hospital de Gastroenterología B. Udaondo - Caseros 2061 - Barracas

Hospital Municipal de Oncología María Curie - Patricias Argentinas 750 - Caballito

Hospital de Rehabilitación Respiratoria M. Ferrer - Doctor Enrique Finochietto 849 - Barracas

Hospital de Infecciosas F. Muñiz - Uspallata 2272 - Parque Patricios

Instituto de Zoonosis L. Pasteur - Díaz Vélez 4821 - Caballito

Instituto de Rehabilitación Psicofísica ( I.R.E.P. ) - Echeverría 955 - Belgrano

Hospital de Quemados Dr. Arturo Umberto Illia - Pedro Goyena 369 - Caballito

Hospital de Rehabilitación M. Rocca - Segurola 1949 - Monte Castro

Hospital Materno Infantil R. Sardá - Esteban de Luca 2151 - Parque Patricios

Hospital Materno Infantil R. Sardá de Parque Patricios GCBA

Centros de Salud Nivel 1

Almagro (CeSAC Nº 38) - Av. Medrano 350 - Almagro

Balvanera (CeSAC Nº 11) - Agüero 940 - Balvanera

Barracas 1 (CeSAC Nº 1) - Av. Vélez Sarsfield 1271 - Barracas

Barracas 2 (CeSAC Nº 8) - Osvaldo Cruz 3469 - Barracas

Barracas 3 (CeSAC Nº 16) - Osvaldo Cruz 2055 - Barracas

Barracas 4 (CeSAC Nº 30) - Av. Amancio Alcorta 3100 - Barracas

Barracas 6 (CeSAC Nº 35) - Osvaldo Cruz y Zavaleta - Barracas

Barracas 7 (CeSAC Nº 49) - Camino de Sirga s/n y Agustín Magaldi - Barracas

Boedo (CeSAC Nº 42) - Av. La Plata 2241 - Boedo

Flores 1 (CeSAC Nº 19) - Curapaligüe 1905 - Flores

Flores 2 (CeSAC Nº 20) - Ana María Janer y Charrúa 2330 (Barrio 1 11 14) - Flores

Flores 3 (CeSAC Nº 31) - Ana María Janer 262 - Flores

Flores 4 (CeSAC Nº 40) - Esteban Bonorino 1729 - Flores

Flores 5 (CeSAC Nº 48) - Av. Gral. Francisco Fernández de la Cruz 1753 - Flores

Floresta (CeSAC N° 36) - Mercedes 1371/79 - Floresta

La Boca 1 (CeSAC Nº 9) - Irala 1254 - La Boca

La Boca 2 (CeSAC Nº 41) - Ministro Brin 843 - La Boca

La Boca 3 (CeSAC Nº 46) - Av. Regimiento De Patricios 1941 - La Boca

La Paternal 1 (CeSAC Nº 34) - Gral. José G. Artigas 2262 - La Paternal

La Paternal 2 (CeSAC Nº 22) - Fragata Pres. Sarmiento 2152 - La Paternal

Mataderos 1 (CeSAC Nº 4) - Av. J. B. Alberdi 6300 - Mataderos

Mataderos 2 (CeSAC Nº 37) - Av. los Corrales 6999 - Mataderos

Nueva Pompeya (CeSAC Nº 32) - Charrúa 2900 - Nueva Pompeya

Palermo 1 (CeSAC Nº 17) - El Salvador 4087 - Palermo

Palermo 2 (CeSAC Nº 26) -Gurruchaga 1939 - Palermo

Palermo 3 (CeSAC Nº 33) - Córdoba 5741 - Palermo

Parque Avellaneda (CeSAC Nº 13) - Directorio 4210 - Parque Avellaneda

Parque Patricios 1 (CeSAC Nº 10) - Amancio Alcorta 1402 - Parque Patricios

Parque Patricios 2 (CeSAC Nº 39) - 24 de noviembre 1679 - Parque Patricios

Retiro 1 (CeSAC Nº 21) - Prefectura Naval 80, Barrio 31 - Retiro

Retiro 2 (CeSAC Nº 25) - Vicuña 1432 - Retiro

Retiro 3 (CeSAC Nº 47) - Alpaca 620, Barrio 31 - Retiro

Saavedra (CeSAC Nº 27) - Arias 3781 - Saavedra

San Cristóbal (CeSAC Nº 45) - Cochabamba 2622 - San Cristóbal

San Telmo (CeSAC Nº 15) - Balcarce 1150 - San Telmo

Villa Devoto (CeSAC N° 50) - Av. Lastra 4180 - Villa Devoto

Villa Lugano 1 (CeSAC Nº 5) - Av. Piedra Buena 3140 - Villa Lugano

Villa Lugano 2 (CeSAC Nº 7) - 2 de Abril de 1982 Nº 6850 - Villa Lugano

Villa Lugano 3 (CeSAC Nº 14) - Saravia 2486 - Villa Lugano

Villa Lugano 4 (CeSAC Nº 18) - Corvalán y Calle 5 (Barrio Papa Francisco) - Villa Lugano

Villa Lugano 5 (CeSAC Nº 29) - Los Álamos y Av. Gral Paz - Villa Lugano

Villa Lugano 6 (CeSAC Nº 43) - Fonrouge 4377 - Villa Lugano

Villa Lugano 7 (CeSAC Nº 44) - Saraza 4202 - Villa Lugano

Villa Lugano 9 (CeSAC Nº 3) - Soldado de la Frontera 5144 - Villa Lugano

Villa Lugano 10 (CeSAC Nº 28) - Santander 5955 - Villa Lugano

Villa Luro (CeSAC Nº 23) - Bacacay 5640 - Villa Luro

Villa Pueyrredón (CeSAC Nº 2) - Terrada 5860 - Villa Pueyrredón

Villa Soldati 1 (CeSAC Nº 6) -Mariano Acosta 3673 (esq. Av. Intendente Rabanal, ex Av. Roca) - Villa Soldati

Villa Soldati 2 (CeSAC Nº 24) - Pasaje L 2300 - Villa Soldati

Villa Urquiza (CeSAC Nº 12) - Olazábal 3960 - Villa Urquiza

Todos los centros de salud de CABA GCBA

Centro Médico Barrial

CMB Nº 1 - Las Palmas 2479 - Nueva Pompeya

CMB Nº 2 - Emilio Lamarca 1022 - Villa Santa Rita

CMB Nº 4 - Av. Carabobo 801 - Flores

CMB Nº 5 - Nogoyá 4302 - Montecastro

CMB Nº 6 - Estados Unidos 1936 (PB. A) - San Cristóbal

CMB Nº 12 - Paez 2283 - Flores

CMB Nº 19 - Virgilio 2502 - Villa Real

CMB Nº 24 - Brasil 2867 - Parque Patricios

CMB Nº 25 - Martínez Castro 1375 - Parque Avellaneda

CMB Nº 27 - Antezana 340 (PB.) - Villa Crespo

CMB Nº 28 - Echeandia 5567 - Villa Lugano

CMB Nº 29 - Saavedra 205 - Balvanera

CMB Nº 30 - Arzobispo Espinosa 1211 - Barracas

CMB Nº 33 - Cramer 4354 - Saavedra

CMB Nº 35 - Salvador María Del Carril 2956 - Villa Soldati

Centro de Cuidado Integral

Rodrigo Bueno CCI - Bartolina Sisa y Delia Degliuomini - Puerto Madero

Centros de Salud Mental

C.S.M. Nº 1 -Manuela Pedraza 1558 - Núñez

C.S.M. Nº 3 - Córdoba 3120 - Balvanera

Centro Odontológico Infantil

COI Nº 1 - De los Corrales y Carhué - Mataderos

COI Nº 4 - Amancio Alcorta 1402 - Parque Patricios

Cómo sacar un turno en un centro de salud porteño

Cómo solicitar turnos en centros de salud y acción comunitaria

Quienes requieran atención médica por síntomas agudos puede acercarse a un CeSAC y ser atendido por orden de llegada. De todos modos, es posible sacar turnos programados para ser atendido en los centros de salud. Para ello, se puede hacer mediante BOTI, el Whatsapp de la Ciudad (11-5050-0147), al escribir “turno médico”, o al llamar a 147 de lunes a viernes de 7 a 21 y los sábados de 8 a 14.