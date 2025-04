Mataderos: un policía de la ciudad retirado fue asesinado a puñaladas tras una discusión en la calle

Un inspector retirado de la Policía de la Ciudad fue asesinado este sábado por la tarde en el barrio porteño de Mataderos, tras una discusión callejera que terminó a cuchillazos. El crimen ocurrió alrededor de las 13 en la calle Pilar, entre Bragado y Tapalqué, donde la víctima, de 55 años, descendió de su vehículo y fue abordada por otro hombre, con quien hubo un forcejeo previo al desenlace trágico.

El personal de la Comisaría Vecinal 9A arribó al sitio tras un llamado al 911 que alertó sobre un ataque con arma blanca. Los oficiales constataron que el inspector retirado yacía en la vereda con heridas cortantes a la altura de la clavícula izquierda y en la zona lumbar. A pesar de la rápida llegada de SAME, los médicos confirmaron el fallecimiento en el lugar. De acuerdo a los investigadores, no se trató de un intento de robo, ya que la víctima conservaba su billetera y más de $200.000 en efectivo, según pudo precisar LA NACION.

Testigos indicaron que el hombre, que luego se supo que era un policía retirado, había llegado en un Volkswagen Surán negro y, al descender del vehículo, fue interceptado por un el agresor que estaba vestido con una campera gris, pantalón azul con una franja tornasolada, calzado negro y dos mochilas, una colocada hacia adelante y otra en la espalda. Tras un breve intercambio verbal, ambos comenzaron a forcejear, y el atacante utilizó un cuchillo de unos 25 centímetros para agredir a la víctima antes de huir.

Las fuerzas de seguridad montaron un perímetro en la escena, colocaron un gazebo para preservar las pruebas y convocaron a personal de la División Criminalística, la División Investigaciones Comunales 9 y la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. Además, se solicitó la colaboración del área de videovigilancia para analizar las cámaras de la zona. Además, se irradió una alerta general con la descripción del sospechoso para intentar dar con su paradero.

En el lugar del crimen se secuestraron varios elementos: el vehículo del cual había descendido el agente retirado, una pistola Bersa modelo Thunder 9mm sin cartucho en recámara y con un cargador con 16 municiones, credenciales de legítimo usuario de armas y portación, y la billetera el dinero en efectivo. También se incautó el cuchillo utilizado en el ataque.

Alrededor de las 15.20, la esposa del fallecido se presentó en la escena, donde fue asistida por efectivos policiales y atendida por personal médico debido a una crisis de angustia. Luego de concluir las tareas periciales, Bomberos de la Ciudad trasladaron el cuerpo a la morgue para realizar la autopsia correspondiente.

De acuerdo con las fuentes consultadas por LA NACION, la principal hipótesis es que se trató de una discusión que escaló y desembocó en el crimen. Además, se subrayó que no hubo sustracción de bienes, reforzando la idea de que no se trató de un asalto. Sin embargo, todavía no se conoce el motivo de la disputa.

El hombre asesinado tenía domicilio en San Justo, en el partido bonaerense de La Matanza, y había pertenecido a la fuerza de seguridad porteña hasta su retiro. El caso quedó a cargo de la fiscalía en turno, conducida por la doctora Saa, quien dispuso una serie de medidas urgentes para tratar de identificar y capturar al atacante.

Durante la jornada, efectivos de distintas áreas de la Policía de la Ciudad trabajaron en la zona recabando testimonios, relevando cámaras de seguridad públicas y privadas y levantando rastros en el perímetro acordonado. Mientras continúa la investigación, por el momento el agresor sigue estando prófugo.

LA NACION

Temas Ciudad de Buenos Aires