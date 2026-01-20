Mayores de 45 años: Buscan voluntarios en la Argentina para investigar la seguridad de la vacuna del dengue

La Fundación Huésped busca ”saber cuál es la seguridad y la eficacia" de la vacuna contra el dengue en adultos de 45 a 79 años. Es por eso que convocan a voluntarios para vacunarse y participar de la investigación.

Para participar, podrán postularse personas de 45 a 79 años que residan en la ciudad de Buenos Aires o en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con o sin afecciones de salud preexistentes, como hipertensión, diabetes o insuficiencia renal que no hayan recibido ninguna dosis de vacuna contra el dengue. Los requisitos especifican que, además de encontrarse en el rango etario solicitado, los voluntarios deben estar en buen estado de salud o tener un diagnóstico de estas enfermedades estable desde el punto de vista médico. No podrán participar personas inmunosuprimidas.

La vacuna contra el dengue está aprobada en la Argentina a partir de los 4 años. Sin embargo, hasta el momento no existen estudios específicos que evalúen su seguridad y respuesta inmune en personas adultas mayores de 60 años. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, la vacunación se encuentra habilitada para todas las personas entre 15 y 59 años, por lo que la fundación será el único lugar donde se podrán vacunar los mayores de 60 años.

Convocatoria de la Fundación Huésped Fundación Huesped

“La importancia de este estudio radica en poder aportar evidencia científica respecto de la vacuna en esta población que hasta la fecha no ha sido estudiada, entonces quienes puedan participar, van a contribuir a la ciencia en cuanto a la posibilidad de poder responder esta pregunta", dijo a LA NACION Florencia Cahn, investigadora principal del estudio.

La investigación que buscará ahondar cómo se tolera y qué respuesta inmune genera la vacuna de dengue en esta población también se va a llevar a cabo en Brasil, Indonesia y Singapur. Fundación Huésped será el único centro en la Argentina que participará. Para postularse y participar del estudio, solicitan completar un formulario que puede consultarse aquí .

Quienes decidan postularse recibirán más detalles sobre el procedimiento y el seguimiento, contestaron ante la consulta de LA NACION. Las dos aplicaciones serán en el Centro de Investigaciones de la Fundación Huésped que se hará cargo de los traslados de los voluntarios.

La vacuna que se investiga es Qdenga®, desarrollada por el laboratorio japonés Takeda, que es la única inmunización contra el dengue aprobada y utilizada en la Argentina. Se trata del mismo fármaco que se aplica en los vacunatorios del país, pero la diferencia es que, hasta el momento, no ha sido evaluado específicamente en mayores de 60 años.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Sus síntomas incluyen fiebre alta, dolor muscular, náuseas y erupciones cutáneas. En algunos casos, puede derivar en cuadros graves como el dengue hemorrágico, que requiere atención médica inmediata. Por esta razón, la vacunación y las medidas preventivas juegan un papel fundamental en la protección de la comunidad.

El mosquito Aedes aegypti es el vector de la enfermedad de dengue OCV - OCV

La vacuna, aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en 2023, es un inmunizante tetravalente que protege contra los cuatro serotipos del virus. Estudios clínicos han demostrado que reduce en un 84% las hospitalizaciones y en un 61% los casos sintomáticos tras completar el esquema de dos dosis. Su incorporación refuerza la capacidad del sistema sanitario para enfrentar brotes de esta enfermedad viral.

La vacunación forma parte del plan definido por el Gobierno para combatir el dengue, pero no es la única estrategia oficial para prevenirlo: se la considera solo una herramienta más entre el conjunto de medidas necesarias. La eliminación de potenciales criaderos del mosquito vector es la principal medida para barrios y vía pública. Como así también incluye el trabajo de una Red de Referentes Clínicos provinciales y una guía de lineamientos para que las jurisdicciones reordenen los servicios en los centros de salud durante un brote o una epidemia de dengue.

Con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) y la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), todas las provincias acordaron “avanzar en estrategias focalizadas de vacunación en poblaciones específicas, de manera dinámica, progresiva y escalonada, de acuerdo con la disponibilidad de vacunas y la situación epidemiológica”.

El plan estratégico de vacunación nacional se combina con los que definan las provincias para el largo plazo. “Será la primera experiencia en un país federal, con un plan nacional coordinado con planes provinciales y un conjunto de medidas que incluye, como una más, la aplicación de una vacuna de manera focalizada por criterios epidemiológicos”, dijo el ministro de Salud, Mario Russo, luego del Consejo Federal de Salud.

Las primeras 160.000 dosis adquiridas fueron para 49 departamentos de 11 provincias (las del noroeste y el noreste, más Córdoba y Santa Fe) que en la epidemia 2023-2024 tuvieron mayor incidencia de casos e internaciones.