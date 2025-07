Megaoperativo en Liniers: desalojaron a manteros y secuestraron mercadería ilegal

Más de 200 policías e inspectores participaron este viernes de un operativo en Liniers para desalojar manteros y liberar veredas ocupadas por puestos de venta ilegal. La intervención forma parte de una serie de acciones de ordenamiento que el Gobierno porteño viene realizando desde febrero de 2024 en distintos puntos de alta circulación peatonal.

El despliegue se llevó a cabo en la zona comprendida por la avenida General Paz, la avenida Rivadavia y las calles Ventura Bosch y Timoteo Gordillo. Según datos oficiales, se decomisaron 350 bultos de mercadería y se controlaron puestos de venta callejera de alimentos y comercios que usaban el espacio público para exhibir productos.

De acuerdo con la información del Ministerio de Seguridad porteño, el operativo sumó a Liniers como el décimo sector de la Ciudad intervenido para recuperar veredas y garantizar la circulación. “Hay que terminar de naturalizar el desorden como forma de subsistencia. El espacio público es de los vecinos, no hay derecho a tomarlo. Nuestro objetivo como Gobierno es garantizar la libre circulación en una Ciudad con las mismas oportunidades para todos”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante la supervisión del procedimiento.

Megaoperativo en Liniers: liberaron calles ocupadas por venta informal GCBA

La actividad contó con personal de la Policía de la Ciudad, la Superintendencia de Orden Urbano y Brigadas de Investigaciones, inspectores de Espacio Público encargados de labrar actas y agentes de Prevención del Ministerio de Seguridad. Además, participaron equipos de la Dirección Nacional de Migraciones, que realizaron relevamientos de documentación.

En la zona afectada, los manteros solían ocupar veredas de lunes a sábados. También se detectó venta informal de alimentos y comercios que extendían su actividad más allá de los límites permitidos. Los operativos, según informaron desde Espacio Público, incluyen controles diarios para evitar la reinstalación de puestos y tareas regulares de limpieza y fiscalización.

“Desde que Jorge Macri asumió en el Gobierno de la Ciudad trabajamos para desarticular las mafias que manejan la venta y el comercio ilegal. Este es un paso más en esa recuperación total de las calles para los porteños”, señaló el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, sostuvo: “Este es el décimo lugar en el que hemos intervenido, liberando unas 500 cuadras de ocupación ilegal en la Ciudad. Nuestro objetivo es seguir trabajando sobre áreas ocupadas ilegalmente”.

Plan de recuperación

La recuperación del espacio público forma parte de un plan que ya se implementó en Retiro, Plaza Constitución, Parque Patricios, Once, la peatonal Florida, Parque Centenario, avenida Avellaneda en Flores y el Parque Los Andes, entre otros puntos. En Retiro, por ejemplo, se retiraron construcciones precarias y se reforzó la iluminación de la calle Perette. En Once, la intervención incluyó allanamientos en 200 depósitos.

La Ciudad intervino para desalojar venta ilegal GCBA

En Flores, la avenida Avellaneda y calles aledañas concentraban más de 5 mil manteros, según cifras oficiales. El operativo desplegó 550 agentes y sumó 50 allanamientos a depósitos vinculados a la actividad informal. En Plaza Constitución, la zona intervenida rodea la estación de trenes y continúa bajo fiscalización diaria.

“Donde intervenimos, nos quedamos. No puede haber zonas de la Ciudad tomadas ni calles por donde no se pueda circular. Los vecinos no tienen por qué sufrir desorden, suciedad ni inseguridad. Convivir requiere reglas claras y respeto”, afirmó el ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.

Las autoridades porteñas indicaron que los controles seguirán activos para sostener los espacios liberados. Según la información oficial, la supervisión combina fiscalización de mercadería, controles migratorios y operativos de ordenamiento del tránsito peatonal. En Retiro, Once y Constitución se organizan turnos diurnos y nocturnos para garantizar la vigilancia.

En Liniers, algunos comerciantes habían reclamado la intervención para evitar la obstrucción de veredas. El Gobierno porteño reiteró que los operativos se mantendrán en puntos considerados críticos. “Nuestro objetivo es garantizar la libre circulación y ordenar las zonas más transitadas para que los vecinos puedan desplazarse sin inconvenientes”, indicaron desde el Ministerio de Seguridad.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el megaoperativo de desalojo de manteros junto a efectivos de la Policía de la Ciudad en Liniers GCBA

Los datos oficiales señalan que desde el inicio del plan se recuperaron más de 42.000 metros cuadrados de espacio público. La continuidad de estos operativos dependerá de los controles diarios y de la fiscalización para evitar la reinstalación de la venta ambulante. Por el momento, no se informó la cantidad de causas contravencionales iniciadas ni el destino de la mercadería decomisada.

Con esta intervención en Liniers, la Ciudad suma diez zonas recuperadas de la venta ilegal. Las autoridades insisten en que la medida apunta a garantizar la libre circulación y a evitar la ocupación irregular de calles y veredas.