Operativo de la Ciudad para desalojar a 5000 manteros en Chacarita

La Policía de la Ciudad montó un fuerte operativo en Parque los Andes, barrio porteño de Chacarita, para desalojar a 5000 manteros por denuncias de venta de mercadería de procedencia ilegal en el espacio público.

El despliegue comenzó este viernes pasadas las 21 y trabajaron 200 efectivos policiales y 110 inspectores de Espacio Público. De acuerdo a lo que informaron fuentes oficiales a LA NACION, vecinos y comerciantes manifestaron preocupación y efectuaron denuncias porque desde hacía meses el Parque, ubicado en el polígono entre Jorge Newbery Guzmán y Corrientes, estaba ocupado los fines de semana y feriados por manteros dedicados a la venta ilegal de ropa, tecnología, comida, antigüedades y libros.

Operativo para desalojar a manteros en Chacarita. Policía de la Ciudad

En ese marco, a partir de una investigación, efectivos e inspectores durante el operativo secuestraron más de 6700 bultos de mercadería, 127 estructuras de armado de puestos y 112 hierros de estructura metálica, además de dos camionetas sin documentación o Verificación Técnica Vehicular.

“La usurpación genera inseguridad, desorden, suciedad y una competencia desleal para los comerciantes que pagan sus impuestos y desarrollan sus actividades de manera formal”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Este despliegue de recuperación del espacio público se suma a los ya realizados en el barrio de Once, en la zona de la Avenida Avellaneda en Flores, frente a las terminales de Retiro, en la peatonal Florida, Plaza Constitución, Parque Centenario y en el Parque Patricios.

Tanto en Once como en Flores, por orden de la Justicia, se decomisó mercadería ilegal en depósitos y talleres textiles clandestinos. Tras los operativos, la Policía y los inspectores de Espacio Público realizan distintos controles en las zonas.

Si bien hubo mucha presencia policial en la zona delimitada en Chacarita, no hubo tensiones con los manteros como sí ocurrió en 2023, cuando se desató un fuerte conflicto con la administración de Horacio Rodríguez Larreta, en el que los manteros cortaban las calles en reclamo por trabajar y vender en las veredas.

La Ciudad desalojó a 5 mil manteros que ocupaban ilegalmente el Parque Los Andes, en Chacarita, en un megaoperativo que comenzó anoche pasadas las 21. Trabajan 200 efectivos de la Policía de la Ciudad y 110 inspectores de Espacio Público.



“Tenemos que cuidar a la gente que está dentro de la ley. El control y el dominio de la calle es del Estado y tiene que ser garantizado para que los vecinos puedan circular y que las actividades sean legales. Los comerciantes no tienen que convivir más con una competencia de venta de ropa de origen desconocido o apócrifa”, agregó el jefe porteño.

En tanto, en otros sectores del parque funciona una feria legal con 310 puestos para feriantes, emprendedores y artesanos que venden manualidades en tela, cuero, metal, vidrio o en papel, bijouterie, juegos didácticos o artículos de decoración, quienes comercian con los permisos.

Más tarde, en diálogo con LN+, Macri indicó: “Tomé un compromiso muy claro con los porteños cuando era candidato y lo cumplo. Estamos trabajando en ir recuperando todo el orden en la ciudad. Empezamos con retiro y seguimos en Constitución, Once, Caballito, Flores y faltaba llegar acá. Venía creciendo la presencia de manteros acá, que es un trabajo informal y genera una competencia injusta para el comerciante que cumple y los feriantes que están habilitados y tienen sus puestos”.

Al ser consultado sobre por qué no se los desalojó antes, el jefe porteño envió un dardo hacia su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento político en medio de la campaña electoral en la Ciudad. “Yo doy la discusión desde que era ministro de Gobierno con el jefe anterior, dije que para mí se estaba desordenando la Ciudad y que deberíamos tomar cartas en el asunto. Me dijo ‘y bueno es difícil’. Nosotros venimos demostrando que hay decisión política y se trabaja con la Justicia, porque no venimos acá de guapos”, sostuvo.

En el operativo en Chacarita interviene la Fiscalía Especializada en Investigaciones Complejas a cargo de Celsa Ramírez, secretaría única de Daniel González.