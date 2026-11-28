Postergar una tarea importante no siempre significa que una persona sea perezosa o carezca de disciplina. En ocasiones, detrás de este comportamiento puede existir una respuesta al estrés, la ansiedad o la preocupación que genera una determinada responsabilidad. Así lo plantea Mel Robbins, autora y especialista en desarrollo personal, quien se ha dedicado a investigar y diseñar estrategias para superar la procrastinación.

En uno de los episodios de su podcast, titulado The Only Way to Stop Procrastinating (Based on Research), que traducido al español sería “La única manera de dejar de procrastinar (según investigaciones)“, Robbins explica que procrastinar no está necesariamente relacionado con la falta de voluntad. De hecho, lo describe como un mecanismo de afrontamiento que aparece cuando una persona intenta sentirse mejor en el momento y reducir el estrés que experimenta.

Mel Robbins

¿Por qué el estrés puede llevarte a procrastinar?

Según Robbins, cuando alguien debe realizar una actividad que le genera preocupación, su atención puede desplazarse hacia otras acciones que le proporcionan alivio inmediato. Por ejemplo, una persona que necesita terminar un informe puede terminar revisando sus redes sociales, viendo videos o realizando actividades menos importantes. Aunque consigue distraerse durante unos minutos, la responsabilidad sigue pendiente y, posteriormente, puede experimentar todavía más presión por no haberla completado.

La especialista también explica que el miedo a equivocarse o no alcanzar un resultado satisfactorio puede contribuir a este comportamiento. En el mismo episodio de su podcast, presenta el caso de una ilustradora que sentía ansiedad y dudas sobre la calidad de su trabajo antes incluso de comenzar a dibujar.

Robbins relaciona esa preocupación por no hacer las cosas suficientemente bien con el bloqueo que experimentaba al intentar avanzar en un proyecto que realmente le importaba.

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¿Qué recomienda Mel Robbins para dejar de procrastinar?

Una de sus principales recomendaciones es dejar de castigarse por postergar las responsabilidades. En lugar de repetirse que es una persona perezosa o incapaz de cumplir sus objetivos, propone reconocer que existe un comportamiento que necesita cambiar. Para Robbins, identificar las emociones que provocan esa reacción es un primer paso importante para romper el ciclo de postergación y evitar que la culpa genere todavía más estrés.

Otra de sus herramientas es la conocida regla de los cinco segundos, desarrollada en su libro ‘The 5 Second Rule’. La técnica consiste en contar mentalmente hacia atrás: 5, 4, 3, 2, 1, y comenzar inmediatamente la actividad que se está evitando. Robbins plantea que este pequeño impulso puede ayudar a interrumpir las dudas y excusas que aparecen antes de actuar.

La propuesta de Mel Robbins invita a mirar la procrastinación de otra manera: en lugar de interpretarla únicamente como falta de disciplina, conviene preguntarse qué preocupación o situación está provocando el deseo de evitar una tarea.

Reconocer ese origen puede ayudar a tomar decisiones más conscientes y recuperar el control sobre las actividades pendientes, especialmente cuando se trata de objetivos personales o profesionales importantes.