Se vivió gran entusiasmo entre los deportistas, quienes se mostraban ansiosos por volver a hacer ejercicios

Mendoza está a un paso de salir de la cuarentena. La apertura de la provincia cuyana es cada vez mayor. Así, la "nueva normalidad" en la tierra del sol y del buen vino abarca a más rubros y actividades, con menos condiciones, más allá de las medidas sanitarias. Desde hoy, los mendocinos pueden salir sin el sistema de terminación del DNI, juntarse con amigos, ir al gym y dar un paseo por los shoppings.

De esta manera quedó establecido en un nuevo decreto firmado por el gobernador Rodolfo Suárez. Con la nuevas flexibilizaciones, lo más destacado es que se levantan las restricciones para circular de acuerdo con el documento de identidad, por lo que el movimiento social comenzó a ser mayor, en todas las áreas económicas, sociales y productivas.

La nueva normativa habilita el funcionamiento de los shoppings, centros comerciales, gimnasios y deportes individuales, al tiempo que continúan las reuniones familiares y se incorporan las de amigos con un máximo de hasta 10 personas, pero ya no con restricciones de días, aunque sí de horarios: hasta las 23. Por su parte, en cuanto a las clases presenciales en las escuelas, desde el Ejecutivo provincial aclararon que permanecerán suspendidas en todos los niveles y en todas sus modalidades, pero empieza a sonar con fuerza la posibilidad de que regresen una vez superado el frío en la provincia del oeste argentino.

Los gyms comenzaron a funcionar desde temprano, con todas las medidas sanitarias. Los deportistas se mostraban ansiosos por volver a hacer ejercicios, sin quitarse el barbijo

"Esto es vida; estoy muy contenta. Para los que amamos el deportes esto es lo mejor", expresó a LA NACION Maia Potskhverashvili, una clienta del reconocido gimnasio CIGMA de la capital provincial, quien esperaba ansiosa la apertura, por lo que a las 8 ya estaba golpeando las puertas para empezar a entrenar. "El estado físico es algo que se construye, que tiene que ver con la voluntad pura y soy feliz en un gimnasio. Ojalá que todos se prendan. Lloraba por venir, pero igual entrené en casa", sumó Andrea Mercado Mecci, otra deportista. "Extrañaba muchísimo el gimnasio. Esto es muy bueno, súper beneficioso para la salud. Me gusta estar acá y hay que seguir cuidándonos", agregó Juan Cruz Papalardo, mientras se ejercitaba, sin sacarse el barbijo.

En el Mendoza Plaza Shopping, el principal centro comercial de la provincia, junto con Palmares Open Mall, los propietarios de los locales y los empleados se alistaron durante la mañana para arrancar con todo, bajo estrictas medidas de higiene y distanciamiento. Fue una jornada de mucha ansiedad y expectativa. "Estamos felices y con muchas ganas de trabajar. Está siendo todo bastante prolijo. El movimiento es normal y superador, pensábamos que iba ser menor. Al estar todo súper controlado se transmite bastante tranquilidad para venir", contó a LA NACION, Ivana Capó, responsable de los negocios Portsaid y Sweet, quien se mostró conforme con el ingreso de los consumidores y los controles, en cuanto al distanciamiento y el uso de barbijos. Además, se toma la fiebre en la puerta de acceso al complejo.

Los shoppings se encendieron con la apertura, con las medidas de control pertinentes

Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, fue el encargado de explicar los alcances de las medidas que ya se publicaron en el Boletín Oficial. "Continúan las reuniones familiares y se suman las de amigos en un máximo de hasta 10 personas en ambas actividades, que continuarán pudiéndose realizar teniendo en cuenta la cercanía. El protocolo para los restaurantes seguirá vigente, es decir que en este caso no se podrán superar los grupos de hasta seis personas. Además, se recomienda no hacer uso del transporte público para el traslado hacia las actividades. En cuanto al transporte de cargas no hay cambios", indicó el funcionario, quien aseguró que los empleados públicos harán un regreso paulatino al trabajo, priorizando la posibilidad de mantenerse bajo la modalidad de "home office".

Varios clientes de los centros comerciales mendocinos dijeron presente en el primer día, lo que genera expectativas en el sector, a pesar de las restricciones propias de la pandemia

En cuanto a la reactivación de las actividades deportivas y la reapertura de clubes, el secretario de Deportes, Federico Chiapetta, explicó: "Nosotros trabajamos hasta la semana antes del DNU presidencial con deportes individuales y gimnasios, ahora vamos a ir aprobando de a poco actividades en los clubes con un máximo de 10 personas, los protocolos están presentados y son muy serios, los clubes van a poder funcionar en algunas actividades". En tanto, el funcionario dejó en claro que por ahora no se permite el "contacto" por lo que, por ejemplo, los partidos de fútbol entre amigos siguen vedados.

En cuanto a la investigación epidemiológica en la provincia que hasta ahora ha reportado 94 casos de Covid-19, con 9 fallecidos, la ministra de Salud, Ana María Nadal indicó que continúa la pesquisa en los contagios de Las Heras y de Luján de Cuyo al igual que los controles al sistema de transporte de carga . "La decisión de pasar a la próxima fase se dio luego de que el estudio que estamos realizando hemos podido advertir que no hay contagios por fuera de este grupo. No hay evidencia en la provincia de Mendoza de circulación comunitaria", indicó la funcionaria.

Sin restricciones para salir de compras, los mendocinos copan cada vez más el centro provincial

En cuanto a los permisos, desde el Ejecutivo local indicaron que seguirá vigente el sistema de para circular que otorga la Nación. Se trata del Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19. Por su parte, sobre las prohibiciones, se dejó en claro que contemplan la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a 10 personas; práctica de cualquier deporte donde participen más de 10 personas, o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre los participantes; cines, teatros, clubes, centros culturales, así como el servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos expresamente autorizados.