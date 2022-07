Mendoza: hoy inicia el paro docente después de las vacaciones de invierno, ¿cuánto dura y a quiénes afecta?

Los trabajadores de la educación de la provincia de Mendoza, nucleados en el SUTE (Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación), acordaron a principios de julio una medida de fuerza de 48 horas para llevar a cabo una vez finalizadas las vacaciones de invierno. Esto se determinó en un plenario provincial extraordinario que tuvo lugar a principio de julio en San Rafael, antes de que inicie el receso de clases.

La protesta comenzó a tomar forma en los plenarios departamentales que se desarrollaron en varios puntos de Mendoza durante el lunes 4 de julio. Allí, más de 800 delegados escolares llegaron a la conclusión de la necesidad urgente de emprender un plan de lucha ante la situación crítica que atraviesa el sistema educativo regional.

Además, Ester Linco Lorca, secretaria general del sindicato de los docentes privados, confirmó que también se sumarán a la medida de fuerza. De esta manera, al conversar con MDZ Radio, dijo que el reclamo es netamente salarial: “Cuando empezamos 2022 tuvimos paritarias y se logró un aumento razonable, pero nos ganó la inflación. Además, venimos sin aumento en 2020. El desfasaje de nuestro salario es muy grande”.

Según el relevamiento del gobierno provincial, el acatamiento llega al 35 por ciento en las escuelas. Los datos fueron obtenidos del sistema GEM que se utiliza para la carga de asistencia y calificaciones. Sin embargo, desde el sindicato afirman que la medida de fuerza logró un respaldo del 90%, según las averiguaciones que se han realizado en 500 establecimientos escolares.

¿A quiénes afecta y cuándo es el paro?

En el plenario provincial extraordinario en donde se ratificó la medida de fuerza, la secretaria general del SUTE, Carina Sedano, determinó: “Los 18 departamentos llegaron al plenario con el planteo de avanzar hacia un paro”.

En este mismo sentido, la dirigente gremial explicó los detalles de la medida de fuerza: “En el plenario se acordó llevar adelante un paro para el 26 y 27 de julio, con movilización para el día 26. Además, vamos a seguir con asambleas el 28 y 29 de julio para que las escuelas vuelvan a debatir otras medidas de fuerza si el gobernador sigue sin convocarnos al diálogo”.

De esta manera, luego del receso de invierno de Mendoza que comenzó el sábado 9 de julio y se extendió hasta el domingo 24 de julio, los maestros realizan el cese de actividades durante las 48 horas posteriores. Además de la interrupción de las clases que afectan a todos los alumnos de la provincia, las medidas de fuerza continuarán durante esa semana hasta derivar en un “caravanazo” pautado para el viernes 29.

“Les pedimos a todos los mendocinos que se solidaricen con los docentes y los celadores, que nos acompañen. Ellos saben lo que estamos pasando nosotros, porque no solo defendemos nuestros salarios, sino también las condiciones escolares de todos nuestros estudiantes”, pidió Sedano.

¿Qué reclaman los maestros nucleado en el SUTE?

Los trabajadores de la educación de Mendoza manifestaron la urgencia de actualizar los salarios y apuntaron contra la indiferencia que mostró el gobierno de Mendoza ante la dura realidad que atraviesan de los colegios.

“El acuerdo paritario de marzo quedó por debajo de los índices de inflación, así que queremos un aumento que esté acorde al contexto económico que vivimos”, explicó Carina Sedano. Además, la secretaria general también explicó que, debido al impacto de la inflación, el gobernador Rodolfo Suarez adelantó las paritarias de septiembre a fines de julio.

Sin embargo, durante el plenario extraordinario, los gremialistas aseguraron que el Estados provincial esquivó las instancias de diálogo propuestas y demostraron que solo una parte estaba interesada en llegar a un acuerdo. “No nos olvidemos de la precarización, del Ítem Aula, no nos olvidemos que dejaron a un lado la infraestructura de las escuelas, no nos olvidemos de los celadores que están bajo la línea de indigencia. No nos olvidemos de nosotros mismos, que con dos pagos estamos bajo la línea de pobreza. Tenemos que avanzar con unidad en la lucha de los trabajadores”, sentenció.

Por último, Sedano comentó que esta medida se empezó a gestar desde mayo cuando trascendió que muchos colegios mendocinos no contaban con sillas para todos sus alumnos. A partir de allí comenzaron una serie de manifestación por lo que “el paro se generó desde las escuelas y viene impulsado por todos los trabajadores y trabajadoras de la educación”.