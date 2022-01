El Gobierno apuesta a un inicio de clases sin problemas, pero solo tres de las 24 provincias activaron la paritaria docente

Las negociaciones paritarias docentes son siempre un hito clave en febrero, antes del inicio del ciclo lectivo. Sin embargo, en este nuevo comienzo de clases, el peso de la discusión salarial se incrementa todavía más ante la necesidad de que los alumnos no pierdan ni un solo día de enseñanza tras dos años de inestabilidad por las restricciones que impuso el coronavirus. Una demora en el inicio de las discusiones, o la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo con los gremios, podría incumplir la meta de los 190 días obligatorios de clases que fijó el Consejo Federal de Educación, en consenso con las 24 jurisdicciones. Hasta ahora, solo tres provincias activaron la discusión salarial y otra tiene prevista reuniones en el corto plazo. En paralelo, los gremios docentes reclaman una recomposición del salario en línea con la inflación y protocolos sanitarios.

Los gobiernos provinciales de Entre Ríos y Mendoza abrieron el jueves pasado las negociaciones salariales con los docentes. Buenos Aires abrió las conversaciones hoy y Neuquén citó a los maestros para el 8 de febrero. En los demás distritos todavía no empezaron las negociaciones, según el relevamiento realizado por LA NACION.

A nivel nacional, los cinco gremios que nuclean a los trabajadores de las escuelas aún no fueron convocados a una mesa de diálogo. No obstante, descansan en el hecho de que en el último encuentro paritario, en el que se negoció el bono complementario, se estipuló una reunión de “revisión salarial” para el 8 de febrero.

Alberto Fernández, junto a Perczyk y Manzur, en un acto en Morón en el que pidió por la vacunación de los alumnos Presidencia

“La mayoría de las provincias esperan la negociación de la paritaria nacional y después convocan las provincias”, dijo a LA NACION Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA) y a cargo de la secretaría de Políticas Educativas de la CGT. Romero se refirió al salario nacional docente, que el año pasado cerró con un aumento del 45,5%, 5,4 puntos porcentuales por debajo de la inflación anual (50,9%). “Es una responsabilidad de los gobiernos ofrecer aumentos por encima de la inflación”, presionó el sindicalista.

“En la Argentina, los salarios docentes iniciales están por debajo de la línea de pobreza: Santa Fe tiene un sueldo inicial de 62.000 pesos, que es uno de los mejores, mientras que Formosa paga 40.000 y es uno de los más bajos. Buenos Aires alcanza los 56.000 pesos. Sin embargo, en ninguna provincia se llega a 76.000 pesos, que es el umbral de la línea de pobreza”, agregó Romero. Y desafió: “Se lo adelanté a [Jaime] Perczyk -ministro de Educación de la Nación-, no vamos a firmar ningún acta paritaria si no se fija un cronograma nacional que saque al salario inicial docente por debajo de la línea de pobreza”, sentenció el gremialista. Actualmente, el salario inicial docente nacional es de 40.000 pesos.

De acuerdo con los últimos datos difundidos por el Indec, una persona necesita $24.643 para que no sea considerada pobre. Mientras que son indispensables $76.143 para que una familia de cuatro personas no se encuentre en situación de pobreza.

"No vamos a firmar ningún acta paritaria si no se fija un cronograma nacional que saque al salario inicial docente por debajo de la línea de pobreza" Sergio Romero - UDA

En la misma línea se manifestó Sonia Alesso, la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), la confederación de docentes mayoritaria en todo el país. En diálogo con la radio santafecina LT9, reforzó que cualquier acuerdo salarial deberá “incluir una cláusula de revisión por inflación” y agregó: “Esperamos tener una buena discusión salarial para recuperar lo que ha sido un año difícil de inflación”.

Además, hizo referencia a la falta de Presupuesto 2022 y aclaró que “el problema no es no tener presupuesto, sino que no se puede establecer una pauta de inflación anual”.

“Esperamos tener una buena discusión salarial para recuperar lo que ha sido un año difícil de inflación”, dijo Sonia Alesso, secretaria general de CTERA. LA NACION

En cuanto a los requisitos que pedirán para una presencialidad plena, en un momento en que la situación epidemiológica pareciera estar bajo control por el avance en la campaña de vacunación, Alesso dijo que “tiene que darse una discusión acerca de los protocolos, qué hacer en caso de que haya chicos contagiados y cómo va a ser el tema de los hisopados, cómo se van a garantizar las condiciones de trabajos en lugares donde el edificio escolar no tiene condiciones de circulación de aire. Son temas que se tienen que discutir tanto a nivel provincial como nacional”.

En línea con la exhortación que hizo el presidente Alberto Fernández, la titular de la Ctera instó a las familias para que los niños inicien el esquema porque “todavía hay un porcentaje alto de chicos sin vacunar o a los que les falta completar dosis”.

El 89,6% de adolescentes de entre 12 y 17 años inició su esquema de vacunación y el 69% lo completó; mientras que el 71,2% de niñas y niños de entre 3 y 11 años inició su esquema y el 48,1% lo completó

Según datos oficiales suministrados por el Ministerio de Salud de la Nación, el 89,6% de adolescentes de entre 12 y 17 años inició su esquema de vacunación y el 69% lo completó; mientras que el 71,2% de niñas y niños de entre 3 y 11 años inició su esquema y el 48,1% lo completó.

Porcentaje de vacunación, provincia por provincia

La recomposición salarial, los protocolos sanitarios para garantizar presencialidad y la vacunación contra el Covid serán los tres ejes de las negociaciones que activarán las provincias con los gremios docentes.

Provincia por provincia

Buenos Aires

Los docentes bonaerenses terminaron 2021 con uno de los aumentos más significativos (54%) y fue uno de los pocos sectores que superó a la inflación.

El inicio de clases en la provincia de Buenos Aires se prevé para el 2 de marzo. El gobernador Axel Kicillof fue uno de los primeros en convocar al diálogo y citó para hoy a los gremios a una primera reunión con el fin de actualizar salarios.

Kicillof ya informó que no prevé volver a la virtualidad. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo hoy que apuestan a la presencialidad plena en las aulas y que para eso, apostarán a “barbijos de calidad”.

Ciudad de Buenos Aires

El aumento salarial de 2021 para los docentes porteños alcanzó el 52,25%, por encima de la inflación anual, que fue de 50,9%. A pesar de no haber un llamado formal al diálogo, el gobierno que comanda Horacio Rodríguez Larreta tiene previsto el inicio de clases para el 21 de febrero.

En la Ciudad reforzamos nuestro compromiso de aumentar la cantidad y la calidad de los días de clases: van a empezar el lunes 21 de febrero. Esto nos va a permitir completar 192 días de clases presenciales, 12 más que los que indica el calendario obligatorio. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 27, 2022

Jorge Adaro, secretario adjunto de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys), dijo a LA NACION que reclamarán “un salario equivalente a la canasta familiar”, y agregó: “Tienen que blanquear todas las cifras. No puede ser que el Estado pague con cifras en negro, no deja de ser evasión y un perjuicio importante, no solo para los trabajadores activos sino también para los jubilados”. La protesta se debió a la forma de pago de los bonos no remunerativos que complementaron los sueldos de manera extraordinaria a fin de año.

Entre Ríos

Con un 62% anual de aumento otorgado el año pasado, Entre Ríos es una de las dos provincias que abrió la negociación de 2022 para garantizarse un inicio sin sobresaltos.

“En 2020 no hubo pauta salarial, por lo que el 20% corresponde al 2020 y 42% al 2021″, aclaró Marcelo Pagani, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). Para este nuevo ciclo lectivo, que tiene previsto comenzar el 2 de marzo, el gobierno entrerriano se comprometió a empezar “la negociación temprano” y se reunió con los cuatro gremios docentes.

El principal reclamo gremial fue “una pauta salarial para 2022 que equipare la inflación e iniciar un proceso de recuperación del salario”. Con un sueldo inicial de 47.000 pesos, el jefe de Agmer justificó el pedido diciendo que están “muy por debajo de la canasta básica”.

En la misma línea, Andrés Besel, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Regional de Entre Ríos (AMET), explicó que “desde el año 2021 ha habido una equiparación del salario con la inflación, pero no ha habido una recomposición en relación con el promedio histórico”. Y concluyó: “Nuestra intención es comenzar un proceso que nos permita salir de este agujero en el que ha caído el salario”.

Neuquén

Cerró 2021 con un aumento anual de 53% para los docentes. Se fijó el inicio de clases para el 2 de marzo y el gobierno provincial ya convocó a los gremios docentes para iniciar las negociaciones paritarias.

En diálogo con LA NACION, Marcelo Gugliardo, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) y miembro de la Junta Ejecutiva de CTERA, dijo: “Estamos convocados para el 8 de febrero a una mesa de negociación salarial. Nuestro reclamo tiene dos objetivos: recuperar lo que nos falta del congelamiento salarial del 2020 y superar la inflación del 2022. Nuestros salarios se han deteriorado y es urgente recuperar poder adquisitivo en una provincia donde el costo de vida no se refleja en los salarios”.

Respecto de la situación sanitaria, Gugliardo dijo: “Aspiramos a una presencialidad plena y segura y para eso debemos tener escuelas en condiciones y todos los recursos para garantizar las medidas de prevención que siguen siendo necesarias”, y agregó: “Instamos a las familias a vacunar a sus hijos, eso ayuda a que la escuela sea un lugar seguro para todos”.

Mendoza

Cerró 2021 con un aumento del 45%, casi seis puntos por debajo de la inflación anual. En la provincia liderada por el gobernador Rodolfo Suárez (UCR), el inicio de clases está previsto para el lunes 21 de febrero. Sin embargo, empiezan a asomar los reclamos gremiales en reuniones iniciales de la mesa paritaria, que ya comenzaron el jueves pasado.

En este sentido, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), con una nueva conducción peronista, define los planteos, que tienen que ver con una recomposición salarial, esto es un aumento acorde a la inflación; la eliminación de los montos en negro en los haberes y el rechazo al Ítem Aula, el adicional salarial que solo perciben quienes no faltan a clases más de tres veces al mes y que representa el 10% del sueldo.

Córdoba

Los docentes tienen acuerdo hasta fines de este mes, con una suba de 45,5% anual. Ya fijado el 2 de marzo como el inicio del ciclo lectivo, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) -junto con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Unión de Personal Superior (UPS)- pidieron en diciembre la reapertura de la Comisión de Política Salarial.

“La demanda de los sindicatos estatales de Córdoba se justifica en el ostensible retraso de los salarios y jubilaciones de toda la administración pública así como en el marcado aumento de la recaudación provincial”, señaló en un comunicado la UEPC, que fue el primer gremio en demandar el adelantamiento de los aumentos acordados y la derogación del diferimiento de los aumentos para las y los jubilados docentes. Por el momento, no ha habido reuniones con el Gobierno.

Misiones

Con los aumentos de 2021, el sueldo inicial docente en Misiones quedó en 48.000 pesos. El inicio de clases se fijó para el 2 de marzo, en una de las provincias con más baja conflictividad gremial, que la llevó a tener un récord de casi 20 años con inicios de ciclos lectivos sin interrupciones por medidas de fuerzas de gremios docentes. Sin embargo, desde hace dos años las protestas de los gremios disidentes al poderoso Unión de Docentes de la Provincia de Misiones (UDPM) empezaron a hacerse sentir con más fuerza.

Las autoridades esperan una paritaria con gremios “amigos” y una mesa con gremios más combativos, pero en principio apuestan a llegar a un acuerdo que no impida el comienzo sin contratiempos de las clases.

La provincia lanzó un plan para acondicionar 1015 de las 1750 escuelas (423 son aulas satélite) que administra el Estado y están distribuidas en todo el territorio de la provincia, muchas de ellas en zona netamente rural y alejadas de pueblos y ciudades.

Jujuy

Cerró con 46% de aumento en 2021 y tiene estipulado el inicio de clases para el 2 de marzo. El 21 de diciembre pasado, el ministro de Hacienda, Carlos Sadir, aseguró en declaraciones a medios locales que la intención es comenzar las paritarias para este año en febrero. “Aseguramos iniciar las paritarias a comienzos de febrero para poner a todos en igualdad de condiciones y para que los aumentos comiencen desde marzo”, dijo Sadir sobre el inicio de las reuniones. Sin embargo, hasta ahora no se ha formalizado ninguna convocatoria. La semana pasada, los sindicatos docentes presionaron para iniciar las negociaciones.

Corrientes

La provincia gobernada por el radical Gustavo Valdez es la que estrenará el ciclo lectivo 2022, el 14 de febrero. En 2021 acordó un aumento anual del 45,5% para los sueldos docentes, y pese a la proximidad en la fecha de inicio de clases, el Gobierno provincial aún no ha convocado al diálogo con los sindicatos de maestros.

Santa Cruz

En 2021, tras largos meses de negociaciones, los docentes lograron imponer una mejora a sus salarios del 50,4%, el máximo obtenido para un trabajador estatal en Santa Cruz. El inicio de clases está previsto para el 2 de marzo.

Si no hay convocatoria a paritarias de parte del gobierno de Alicia Kirchner, el inicio de clases estará en riesgo en Santa Cruz, según expresaron fuentes gremiales a LA NACION. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo provincial no convocó a la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC), ni a ningún otro gremio estatal a sentarse en la mesa de negociaciones.

El gremio docente, el más combativo de los estatales, es el único que ha logrado marcar la cancha al kirchnerismo y que logró mejores acuerdos que el resto de los empleados que dependen de la administración pública.

Santa Fe

El año pasado el incremento salarial totalizó, según datos del gobierno, un 52% anual. El gobierno de Santa Fe pretende llegar al inicio del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo, con un acuerdo cerrado.

Sin embargo, el gobernador Omar Perotti (Frente de Todos) aún no definió cuándo convocará a la paritaria docente, que este año amenaza con ser conflictiva por las demandas salariales de los gremios, que pretenden un incremento de sueldo acorde al nivel inflacionario. Desde el Ministerio de Educación, señalaron que aunque no hay una agenda definida es probable que las primeras reuniones comiencen en la primera semana de febrero.

Rodrigo Alonso, de la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), señaló a LA NACION que la paritaria debe reflejar “un salario que no pierda ante la inflación y que también contenga una recomposición salarial que permita recuperar lo que se perdió en los últimos años”.

Chaco

El gobierno de Jorge Capitanich (Frente de Todos) cerró 2021 con un aumento del sueldo docente de 55,4%, que rige hasta enero de este año. Con esta suba, el sueldo inicial trepó a 45.000 pesos.

Con un inicio de clases previsto para el 2 de marzo, el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura, Santiago Pérez Pons, quien estará a cargo de la negociación con los gremios, aseguró que la discusión comenzará mañana. Sin embargo, aún no ha habido una convocatoria oficial.

Con incrementos anuales variables, que tienen como base la paritaria nacional de 45,5%, Salta, Río Negro, Formosa, Catamarca, La Rioja, La Pampa y San Luis aun no definieron convocatorias formales a una negociación paritaria docente. Respecto de la inflación 2021, solo Salta, Río Negro y Formosa registran aumentos por encima del 50,9%, relevado por el Indec.

Informes de nuestros corresponsales