Este día es el día de todas las madres y todos los días son sus días.

La mía hace tiempo partió hacia el infinito, pero está siempre presente todos los días, todos los años.

Hija de españoles que vinieron de chicos a la Argentina, fue con sus hermanos la resultante del amor, del deseo, de sus padres.

Hacer el secundario allá por 1937 fue en adelante una demanda y una misión. Estudio, Trabajo y formar una familia y transmitir valores y ayudar a todos sus hermanos y parientes más cercanos.

Con mi hermana admiramos su generosidad y voluntad de progreso. La vida a esta altura pasó como un suspiro, pero siempre está presente, como mi padre, mis abuelos y mucha gente querida esté o no en este mundo.

No la lloro, le agradezco lo que me brindó y que me siga acompañando. Esta es la fuerza, entre otras, que sostienen mi vida y hacen mirar para adelante.

Un abrazo grande.