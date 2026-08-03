1
Milei acusó a Brasil de financiar una campaña antiargentina; los docentes paran en todo el país
Además, la inflación de julio sería del 2%; cae el precio del petróleo; River volvió a perder. Estas son las noticias de la mañana del lunes 3 de agosto de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Milei volvió a asegurar que Brasil financió una campaña antiargentina. “Lo hizo con plata, recursos, influencers y actores para mover la campaña en redes junto a México, el Partido Demócrata de Estados Unidos y España”, dijo el presidente en una entrevista. Además, redobló sus críticas contra Lula: “Es un ladrón, un corrupto, lo liberaron por una falla en el procedimiento. No es inocente”, afirmó Milei.
- El Gobierno realizará inspecciones en escuelas en medio del paro nacional docente convocado para hoy. El Ministerio de Capital Humano informó que va a monitorear aleatoriamente en establecimientos educativos de todo el país para verificar si los gremios que convocaron al paro en los tres niveles garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, como establece la Ley 27802. Si detecta incumplimientos, activará protocolos para aplicar sanciones.
- Los analistas estiman que la inflación de julio habría cerrado en torno al 2%. Las proyecciones de las consultoras privadas la ubican entre 1,9% y 2,1%. Opinan que se pausó la desaceleración por el impacto del turismo en vacaciones de invierno y una leve alza en los alimentos. El INDEC dará a conocer el IPC de julio el 13 de agosto.
- Cae el precio del petróleo a la espera de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El crudo estadounidense WTI bajó poco más de 5% y el Brent, de referencia internacional, retrocedió 4,7% hasta poco más de US$ 83 el barril. La baja se produjo después de que Donald Trump ordenara suspender nuevos ataques y afirmara que hoy comenzarían las conversaciones con Irán.
- River volvió a perder y se profundiza su crisis. Con gol de Otamendi en contra, los Millonarios perdieron 1 a 0 contra Rosario Central por la tercera fecha del Clausura. River llegó a las cinco derrotas consecutivas, y el técnico Chacho Coudet decidió no hablar en conferencia de prensa después del partido; tampoco lo hicieron los jugadores.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 2
Quiso pasar a un camión en plena ruta 14 y provocó un choque múltiple: hay tres heridos
- 3
Con 5 salas y capacidad para 1000 espectadores: abrió el primer gran cine en el sur porteño y ya no habrá que viajar 12 km para ver los estrenos
- 4
La muerte de Nirmal Purjal: Broad Peak, el gigante del Karakórum que desafía incluso a los alpinistas más experimentados