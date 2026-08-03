Milei acusó a Brasil de financiar una campaña antiargentina; los docentes paran en todo el país

Milei volvió a asegurar que Brasil financió una campaña antiargentina. “Lo hizo con plata, recursos, influencers y actores para mover la campaña en redes junto a México, el Partido Demócrata de Estados Unidos y España”, dijo el presidente en una entrevista. Además, redobló sus críticas contra Lula: “Es un ladrón, un corrupto, lo liberaron por una falla en el procedimiento. No es inocente”, afirmó Milei.

“Lo hizo con plata, recursos, influencers y actores para mover la campaña en redes junto a México, el Partido Demócrata de Estados Unidos y España”, dijo el presidente en una entrevista. Además, redobló sus críticas contra Lula: “Es un ladrón, un corrupto, lo liberaron por una falla en el procedimiento. No es inocente”, afirmó Milei. El Gobierno realizará inspecciones en escuelas en medio del paro nacional docente convocado para hoy. El Ministerio de Capital Humano informó que va a monitorear aleatoriamente en establecimientos educativos de todo el país para verificar si los gremios que convocaron al paro en los tres niveles garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, como establece la Ley 27802. Si detecta incumplimientos, activará protocolos para aplicar sanciones.

El Ministerio de Capital Humano informó que va a monitorear aleatoriamente en establecimientos educativos de todo el país para verificar si los gremios que convocaron al paro en los tres niveles garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, como establece la Ley 27802. Si detecta incumplimientos, activará protocolos para aplicar sanciones. Los analistas estiman que la inflación de julio habría cerrado en torno al 2%. Las proyecciones de las consultoras privadas la ubican entre 1,9% y 2,1%. Opinan que se pausó la desaceleración por el impacto del turismo en vacaciones de invierno y una leve alza en los alimentos. El INDEC dará a conocer el IPC de julio el 13 de agosto.

Las proyecciones de las consultoras privadas la ubican entre 1,9% y 2,1%. Opinan que se pausó la desaceleración por el impacto del turismo en vacaciones de invierno y una leve alza en los alimentos. El INDEC dará a conocer el IPC de julio el 13 de agosto. Cae el precio del petróleo a la espera de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El crudo estadounidense WTI bajó poco más de 5% y el Brent, de referencia internacional, retrocedió 4,7% hasta poco más de US$ 83 el barril. La baja se produjo después de que Donald Trump ordenara suspender nuevos ataques y afirmara que hoy comenzarían las conversaciones con Irán.

El crudo estadounidense WTI bajó poco más de 5% y el Brent, de referencia internacional, retrocedió 4,7% hasta poco más de US$ 83 el barril. La baja se produjo después de que Donald Trump ordenara suspender nuevos ataques y afirmara que hoy comenzarían las conversaciones con Irán. River volvió a perder y se profundiza su crisis. Con gol de Otamendi en contra, los Millonarios perdieron 1 a 0 contra Rosario Central por la tercera fecha del Clausura. River llegó a las cinco derrotas consecutivas, y el técnico Chacho Coudet decidió no hablar en conferencia de prensa después del partido; tampoco lo hicieron los jugadores.

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