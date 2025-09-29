Milei comienza una gira electoral por varias provincias; esperan demoras en 21 aeropuertos por una protesta gremial
Además, calculan una inflación para septiembre por encima del 2%; Donald Trump se reunirá con Benjamin Netanyahu; la Argentina ganó en su debut en el Mundial Sub-20. Estas son las noticias de la mañana del lunes 29 de septiembre de 2025
- Milei comienza una gira por varias provincias en la previa de las elecciones. El Presidente viaja hoy a Tierra del Fuego: va al encabezar una caminata por la zona céntrica de Ushuaia y luego un acto. Se trata de la segunda visita de Milei al la capital fueguina en calidad de presidente. La provincia renueva sus tres bancas de senadores y dos de diputados en las elecciones nacionales de octubre
- La inflación de septiembre podría ser superior al 2%. Las consultoras privadas proyectan que el índice de precios del mes que termina va a ser mayor al de agosto, que había sido de 1,9%, por un contexto de volatilidad cambiaria que habría impactado en los precios. El Indec va al difundir el dato el 14 de octubre.
- Se esperan demoras en 21 aeropuertos del país por una protesta de ATE. El gremio va a realizar asambleas que podrían ocasionar demoras en las salidas y arribos de los vuelos programados. La medida forma parte del reclamo por mejoras salariales y contra el deterioro de todos los servicios aeronáuticos.
- Donald Trump recibe a Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca. En la víspera del encuentro, el presidente estadounidense dio señales de que se prepara para un anuncio importante relacionado a Medio Oriente, pero no dio mayores detalles. En las últimas horas, el grupo terrorista Hamas dijo que perdió contacto con dos de los rehenes israelíes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre.
- La Selección Argentina Sub-20 le ganó 3 a 1 a Cuba en su debut en el Mundial de Fútbol de Chile. La albiceleste debutó con un triunfo en la primera fecha del grupo D. El equipo dirigido por Diego Placente logró sumar sus primeros tres puntos. El miércoles jugará contra Australia y el sábado contra Italia en busca de la clasificación a octavos de final.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
