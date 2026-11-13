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Javier Milei dijo que buscará abrir la economía al 90%; Estudiantes se consagró campeón de la Supercopa
Además, el oficialismo quiere debatir el Presupuesto el 25 de noviembre en Diputados; el mercado laboral suma 15 meses de caída del empleo privado registrado; en España comienza oficialmente la campaña para las elecciones del 29 de noviembre. Estas son las noticias de la mañana del viernes 13 de noviembre de 2026
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LA NACION
- Milei dio un mensaje ante empresarios y dijo que va a buscar llevar la apertura de la economía al 90%. El mandatario brindó un discurso en la Gala de Endeavor Argentina: sostuvo que el país actualmente tiene un coeficiente de apertura del 30% y que intentará llevarlo al 90%. “Hay que ampliar ese tamaño de mercado para potenciar los rendimientos crecientes y acelerar el crecimiento de la economía”, afirmó el Presidente, quien decidió no hacer ninguna mención a la inflación, cuyo dato se había conocido unas horas antes.
- El oficialismo quiere debatir el Presupuesto el 25 de noviembre en Diputados. Buscará conseguir dictamen el martes próximo para llevar al recinto el proyecto la siguiente semana, luego de aceptar varios de los cambios reclamados por los bloques aliados y dialoguistas. El texto deberá pasar luego al Senado, que tendrá un margen muy acotado antes del cierre del período de sesiones ordinarias previsto para el 30 de noviembre.
- El mercado laboral suma 15 meses de caída del empleo privado registrado. La información del Sistema Integrado Previsional Argentino reflejó que en agosto se perdieron 13.600 puestos de trabajo asalariado: de ese total, 7600 correspondieron al sector privado, 5400 al público y 600 al segmento de casas particulares. Mientras el empleo asalariado privado acumula 15 meses consecutivos en baja, la cantidad de monotributistas arrojó su mayor crecimiento en dos años.
- En España comienza oficialmente la campaña para las elecciones del 29 de noviembre. La mayoría de las encuestas muestran que la derecha lleva ventaja: proyectan una victoria del Partido Popular que le permitiría armar una mayoría para gobernar en coalición con la extrema derecha de Vox. Pedro Sánchez pide una “movilización histórica para impedir la involución” de PP y Vox.
- Estudiantes se consagró campeón de la Supercopa Argentina. Le ganó a Independiente Rivadavia de Mendoza 3 a 2 en Córdoba, en tiempo suplementario. De esta manera, Estudiantes obtuvo su vigésimo título y superó en la lista a Vélez.
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