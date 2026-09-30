Milei llega a París para encabezar la Argentina Week; las universidades públicas paran por 72 horas

Milei llega a París para encabezar la Argentina Week . Se trata del foro que organiza el Gobierno para promover inversiones de negocios en el país. La agenda presidencial se va a extender durante tres días y va a incluir una reunión con Emmanuel Macron. La comitiva está compuesta por empresarios, gobernadores y otros funcionarios.

Se trata del foro que organiza el Gobierno para promover inversiones de negocios en el país. La agenda presidencial se va a extender durante tres días y va a incluir una reunión con Emmanuel Macron. La comitiva está compuesta por empresarios, gobernadores y otros funcionarios. Por un fallo de la Corte ya no hay límites a la venta de tierras a extranjeros . El fallo pone en vigencia un artículo del megadecreto de Milei de 2023 que derogaba la Ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros. El artículo había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. La oposición criticó a la Corte y calificó el fallo de “escandaloso” y “vergonzoso”.

El fallo pone en vigencia un artículo del megadecreto de Milei de 2023 que derogaba la Ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros. El artículo había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata. La oposición criticó a la Corte y calificó el fallo de “escandaloso” y “vergonzoso”. El Banco Central compró US$70 millones, pero se encamina a cerrar el mes con el menor saldo del año. Aprovechó la mayor oferta, que presionó la divisa a la baja, para adquirir el mayor monto desde el 28 de agosto. Pese a eso, sus tenencias tocaron el menor nivel en dos meses.

Aprovechó la mayor oferta, que presionó la divisa a la baja, para adquirir el mayor monto desde el 28 de agosto. Pese a eso, sus tenencias tocaron el menor nivel en dos meses. Las universidades públicas paran 72 horas. Los gremios reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%. La medida, que comienza hoy, alcanza a la UBA y a otras casas de estudio de todo el país.

Los gremios reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%. La medida, que comienza hoy, alcanza a la UBA y a otras casas de estudio de todo el país. Investigan un posible atentado terrorista en un avión de Flydubai con destino a Israel. El vuelo iba al aeropuerto de Ben Gurión, pero realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, después de emitir señales de alarma que activaron los protocolos de seguridad en Israel. Todos los pasajeros están a salvo. Algunas versiones señalan que el desvío no está relacionado con un intento de secuestro del avión y mencionan una disputa en la cabina sin detallar aún las causas.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

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