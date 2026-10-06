Milei proyecta visitar 9 provincias antes de fin de año; el Nobel de Física fue por un método para detectar neutrinos

Milei proyecta visitas a nueve provincias en lo que queda del año . El Presidente tiene planeado recorrer los primeros 23 proyectos aprobados a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Hoy habrá una avanzada hacia Salta con Karina Milei y Diego Santilli, donde los van a recibir los aliados de Sáenz y Jalil, para participar de la inauguración de la Planta II del proyecto Sal de Oro en la zona de la Puna.

El Presidente tiene planeado recorrer los primeros 23 proyectos aprobados a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Hoy habrá una avanzada hacia Salta con Karina Milei y Diego Santilli, donde los van a recibir los aliados de Sáenz y Jalil, para participar de la inauguración de la Planta II del proyecto Sal de Oro en la zona de la Puna. Caputo advirtió al mercado sobre cómo se prepara ante un escenario electoral adverso en 2027 . El ministro de Economía destacó las herramientas económicas que tiene el Gobierno para hacerle frente a las presiones financieras ante el riesgo electoral. “Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”, dijo el funcionario, quien piensa que “en todos los escenarios gana el presidente”.

El ministro de Economía destacó las herramientas económicas que tiene el Gobierno para hacerle frente a las presiones financieras ante el riesgo electoral. “Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”, dijo el funcionario, quien piensa que “en todos los escenarios gana el presidente”. El Premio Nobel de Física fue para el profesor belga Francis Halzen . El reconocimiento es por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico. Halzen, de 82 años, sentó las bases de un nuevo tipo de astronomía.

El reconocimiento es por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico. Halzen, de 82 años, sentó las bases de un nuevo tipo de astronomía. El copiloto de Flydubai confesó que su plan era estrellar el avión en el aeropuerto de Ben Gurión en Israel . Lo declaró durante un interrogatorio en Emiratos Árabes Unidos: las autoridades emiratíes calificaron oficialmente lo ocurrido en el vuelo como un intento de atentado terrorista. Israel investiga si actuó solo o si recibió ayuda o instrucciones de terceros.

Lo declaró durante un interrogatorio en Emiratos Árabes Unidos: las autoridades emiratíes calificaron oficialmente lo ocurrido en el vuelo como un intento de atentado terrorista. Israel investiga si actuó solo o si recibió ayuda o instrucciones de terceros. El Día M. Hoy es la despedida de Leo Messi de la Selección Argentina. Desde temprano se pondrá en marcha un operativo de seguridad alrededor del Estadio Monumental, por lo que las autoridades recomendaron a quienes tienen entrada llegar con la mayor anticipación posible para facilitar los controles de acceso. En la zona de Ciudad Universitaria funcionará además el Fan Fest AFA desde el mediodía y hasta la medianoche con música, juegos y otras propuestas.

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