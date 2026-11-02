Milei viaja a España para la Cumbre Iberoamericana; estiman que la inflación de octubre fue de menos del 2%

Milei viaja a España para participar en la 30ma Cumbre Iberoamericana . La comitiva estará integrada por su hermana y el canciller Pablo Quirno. El mandatario tiene previsto partir mañana a la noche hacia Madrid, donde asistirá al evento que reúne a 22 jefes de Estado de las naciones de habla hispana y portuguesa el 4 y 5 de noviembre. Hay expectativa por el posible cruce entre el presidente argentino y su par brasileño.

La comitiva estará integrada por su hermana y el canciller Pablo Quirno. El mandatario tiene previsto partir mañana a la noche hacia Madrid, donde asistirá al evento que reúne a 22 jefes de Estado de las naciones de habla hispana y portuguesa el 4 y 5 de noviembre. Hay expectativa por el posible cruce entre el presidente argentino y su par brasileño. El uso de efectivo cayó a mínimos históricos. Según un informe del Banco Central, cada adulto realizó casi 33 pagos electrónicos mensuales durante el primer semestre de 2026, un 15% más que un año atrás. Las extracciones de efectivo cayeron 33%, mientras que las operaciones realizadas mediante QR aumentaron poco más de 57% interanual en cantidad.

Según un informe del Banco Central, cada adulto realizó casi 33 pagos electrónicos mensuales durante el primer semestre de 2026, un 15% más que un año atrás. Las extracciones de efectivo cayeron 33%, mientras que las operaciones realizadas mediante QR aumentaron poco más de 57% interanual en cantidad. Estiman que la inflación de octubre se habría ubicado entre el 1,8% y el 2%. Según las estimaciones de las principales consultoras económicas, el índice de precios de octubre se mantendría en niveles similares a septiembre, que registró un 1,9% de inflación. Los alimentos y bebidas no alcohólicas siguen presionando los precios. El Indec dará a conocer el dato de inflación el 12 de noviembre.

Según las estimaciones de las principales consultoras económicas, el índice de precios de octubre se mantendría en niveles similares a septiembre, que registró un 1,9% de inflación. Los alimentos y bebidas no alcohólicas siguen presionando los precios. El Indec dará a conocer el dato de inflación el 12 de noviembre. Trump anticipó que va a bloquear todas las iniciativas si los demócratas ganan el control del Congreso . El presidente de Estados Unidos aseguró que no permitirá que los demócratas desarmen las políticas de su administración y que, si la oposición logra imponerse en ambas cámaras en las elecciones que se van a desarrollar mañana, comenzará rechazando sus proyectos y esperará que la falta de acuerdos genere una instancia de negociación.

El presidente de Estados Unidos aseguró que no permitirá que los demócratas desarmen las políticas de su administración y que, si la oposición logra imponerse en ambas cámaras en las elecciones que se van a desarrollar mañana, comenzará rechazando sus proyectos y esperará que la falta de acuerdos genere una instancia de negociación. Colapinto había terminado 8vo en el Gran Premio de México, pero una sanción lo dejó sin puntos. Después de una actuación muy buena en la pista, quedó clasificado 15to: fue por la dura sanción de la FIA de 10 segundos a su tiempo de carrera al no reducir suficientemente la velocidad en la zona de bandera amarilla tras un accidente. Kimi Antonelli, tercero en México, se coronó como el campeón más joven de la Fórmula 1.

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