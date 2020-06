Cientos de porteños coparon los bosques de Palermo para hacer ejercicio Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

" Son unos millennials estúpidos, sin conciencia social ". Así calificó Luis Cámera, uno de los médicos que asesoran al presidente Alberto Fernández a los porteños que salen a hacer actividad física de 20 a 8, luego de que el gobierno de la Ciudad autorizara esas salidas.

En declaraciones al programa radial Todos en la 8, que emite LT 8 Rosario, el doctor se manifestó muy enojado. Según él, los vecinos que salieron a caminar, correr y a andar en bicicleta durante la franja horaria permitida por las autoridades " son los mismos que se fueron de vacaciones en marzo cuando arrancó la pandemia , y después pedían histéricamente: ¡rescátenme!, ¡rescátenme!". Y agregó: "Son tipos que lo único que hacen es mirarse y darse besos al espejo".

No solo los runners en particular fueron el blanco de sus críticas, sino todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires en general. "Esta histeria porteña nos está volviendo locos a todos. Ustedes son rosarinos. Yo soy correntino y sabemos que los porteños son insoportables . Se pusieron histéricos, parece que si no salían de sus casas se morían, y es al revés. Hay una especie de sensibilidad comunitaria que no logran ver", sentenció. Y agregó: " Si vamos a poner gente en la calle, que sea para producir. Preferiría que alguien abra un negocio y no que la gente salga a correr".

Las reacciones en contra de su opinión no se hicieron esperar. En las redes sociales hubo un repudio masivo, fundamentalmente porque Cámera es uno de los médicos que asesora el presidente Alberto Fernández durante esta crisis sanitaria.

En lo referido al sistema de salud porteño, el médico descartó que pueda llegar a colapsar: "Está bastante desarrollado, se armó mucha estructura. Y además también tenemos el sistema privado". Por el contrario, alertó sobre el difícil contexto de Buenos Aires. "En Provincia la situación es mucho más complicada y ciertas libertades que se dieron en CABA los pueden poner incómodos. Ver a toda ese gente en la calle corriendo es un golpe duro. Debemos apelar al autocuidado de forma permanente y más en los próximos dos meses, que van a ser difíciles".